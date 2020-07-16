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16.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘İlk Aşk, İlk Dans’ geri mi dönüyor?

1987’de çekilen “İlk Aşk, İlk Dans” (Dirty Dancing) filminin başrol oyuncusu Jennifer Gray, Lionsgate Entertaintment’ın henüz ismi belli olmayan filmi için yeniden dans ayakkabılarını giyecek.

‘İlk Aşk, İlk Dans’ geri mi dönüyor?

The New York Post’ta yer alan habere göre henüz film hakkında bir ayrıntı verilmese de yeni bir “Dirty Dancing” filminin geleceğine dair söylentiler var. Ancak şirketteki kaynaklar, henüz bu bilgiyi doğrulamıyor.

Bir yaz kampında dans öğretmenliği yapan Johnny Castle ile Baby olarak bilinen genç bir kadının dans sayesinde yollarının kesişmesini anlatan film, gösterime girdiği yıl gişede 218 milyon dolarlık bir rekor kırmıştı.

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