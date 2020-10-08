İlk roman ödülü İrfan Saruhan'ın

Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Semih Gümüş ve Handan İnci’den oluşan seçici kurul, Herkesin Bir Hikâyesi Vardır eseri ile İrfan Saruhan’ı ödüle layık buldu.

Kitaba Dair…

Ali, yıllar önce yarım bıraktığı işi tamamlamak için silah bulmaya çalışmakta, Bilal üzerine karabasan gibi çöken eylemden kendini ve hamile sevgilisi Delal’i çıkarmanın yollarını aramakta, Güzelce fuhuş batağındaki hayatına son verip sevdiği adamla kaçmanın planlarını yapmaktadır.

Ödül Almış Eserler

2006: Güldem Şahan, Gülgez; Tarkan Barlas, Lanetli Oda

2007: Muhammed Munis, Uzak Hayat

2008: Ödüle değer dosya bulunamadı

2009: Hamide Gönen, Tu Ağacı

2010: Bedi Gümüşlü, Mıvvel

2011: Serhan Ergin, Yürek Tutsağı

2012: Ercüment Cengiz, Gırnatacı

2013: Arzu Arınel, 41. Oda: Mardinkapı

2014: Ödüle değer dosya bulunamadı

2015: Bora Aşık, Geceyi Atlatabilmek

2016: Gülfem Pamuk, Kitab-ı Siyah Kalem

2017: Ayhan Gök, Sırlıçeşme

2018: Ödüle değer dosya bulunamadı

2019: Elvan Kaya Aksarı, At Sancısı

2020: İrfan Saruhan, Herkesin Bir Hikâyesi Vardır