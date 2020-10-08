İlk roman ödülü İrfan Saruhan'ın

Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Semih Gümüş ve Handan İnci’den oluşan seçici kurul, Herkesin Bir Hikâyesi Vardır eseri ile İrfan Saruhan’ı ödüle layık buldu.
Kitaba Dair…
Ali, yıllar önce yarım bıraktığı işi tamamlamak için silah bulmaya çalışmakta, Bilal üzerine karabasan gibi çöken eylemden kendini ve hamile sevgilisi Delal’i çıkarmanın yollarını aramakta, Güzelce fuhuş batağındaki hayatına son verip sevdiği adamla kaçmanın planlarını yapmaktadır.
Ödül Almış Eserler
2006: Güldem Şahan, Gülgez; Tarkan Barlas, Lanetli Oda
2007: Muhammed Munis, Uzak Hayat
2008: Ödüle değer dosya bulunamadı
2009: Hamide Gönen, Tu Ağacı
2010: Bedi Gümüşlü, Mıvvel
2011: Serhan Ergin, Yürek Tutsağı
2012: Ercüment Cengiz, Gırnatacı
2013: Arzu Arınel, 41. Oda: Mardinkapı
2014: Ödüle değer dosya bulunamadı
2015: Bora Aşık, Geceyi Atlatabilmek
2016: Gülfem Pamuk, Kitab-ı Siyah Kalem
2017: Ayhan Gök, Sırlıçeşme
2018: Ödüle değer dosya bulunamadı
2019: Elvan Kaya Aksarı, At Sancısı
2020: İrfan Saruhan, Herkesin Bir Hikâyesi Vardır