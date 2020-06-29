İlksatır Yayınevi yayın hayatına başladı

Koronavirüs… Covid-19… Pandemi… Sosyal mesafe… Mart ayından bu yana hayatımızda büyük değişikliklere neden olan bu kavramları yetişkinler bile anlamakta ve alışmakta zorluk çekerken çocuklar için çok daha zorlu bir süreç yaşanıyor.

2019 yılında ‘Ve ilk sözcüklerin heyecanı düşer İLKSATIR’a’ sloganıyla yayın hayatına başlayan İLKSATIR Yayınevi, önceliği çocuklara vererek, ilk kitabı ‘Doktor Tıptıp ile Kahramanlık Listesi’ni, ücretsiz olarak e-kitap ve sesli kitap olarak internet sitesinden yayınladı.

‘Küçük Kurbağa’ eşliğinde el yıkama

Kitapta, Doktor Tıptıp, mart ayından itibaren Koronavirüs nedeniyle içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecini çocuklara küçük Can’ın soruları üzerinden çizdiği resimler ile anlatıyor. “Koronavirüs ve Covid-19 nedir?”, “İnsanlara nasıl bulaşıyor?”, “Virüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?”, “Virüs bulaşırsa ne olur?”, “Bu süreçte en güvenli yer neresi?”, “Çevremizdeki kahramanlar kimler?” gibi soruları tek tek yanıtlayan Doktor Tıptıp, ardından da küçük Can ile birlikte virüsle savaşan kahramanlardan biri olmak için ne yapılması gerektiğini anlatan 7 maddelik bir ‘Kahramanlık Listesi’ hazırlıyor. “Maske takılacak, eller sık sık yıkanacak, pencereler sık sık açılıp ev havalandırılacak, sosyal mesafe korunacak, sağlıklı beslenilecek, meyve ve sebze tüketilecek, bol su içilecek, yeterli uyku alınacak, duygularımız ailemizle paylaşılacak” maddelerinin yer aldığı Kahramanlık Listesi’nde özellikle ellerin ‘Küçük Kurbağa’ şarkısının nakaratını iki tur söyleyecek kadar bol köpüklü bir şekilde yıkanması gerektiği vurgulanıyor.

Öyküler, çocuklarla iletişimin en iyi yardımcıları

Dr. Ayşegül Tanrıyakul Bilen ve Nihan Tanrıyakul Çelebioğlu tarafından yazılan kitabın resimleri Göktuğ Karahan, grafik tasarım ise Gelengül Erkara imzası taşıyor. Kitapta, çocukların bağ kurabilecekleri Dr. Tıptıp karakterine sorular sormasıyla süreci aktardıklarını anlatan Dr. Ayşegül Tanrıyakul Bilen ve Nihan Tanrıyakul Çelebioğlu, ebeveynlerin, kitabı çocuklarına okuttuktan sonra fikirlerini sorup varsa sorularını cevaplayarak endişelerini giderebileceklerini, bu şekilde süreçle daha kolay başa çıkabileceklerini söylediler. Bu süreçte, öykülerin çocuklarla iletişim kurmakta en iyi yardımcılardan biri olduğunu vurgulayan yazarlar, ayrıca, kitapta bilim insanlarının çalışmalarından, alınan önlemlerin koruyuculuğundan da bahsederek umut vermek istediklerinin altını çizdiler.

“Kitabı sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz”

İlham veren dünyası ve dinamik ekibiyle ilk günden itibaren hayatlara dokunmayı hedefleyen İLKSATIR Yayınevi, ‘Doktor Tıptıp ile Kahramanlık Listesi’ kitabıyla çocukların bu süreci çok daha kolay bir şekilde atlatmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yayınevi’ni kurarken amaçlarının sadece kitap yayınlamak olmadığını, yazarlara ve yazar adaylarına yol arkadaşlığı yapmak olduğunu belirten İLKSATIR Yayınevi’nin Kurucusu Bahar Şen Kazancı, “İLKSATIR’ın ruhunda paylaşmak var. Bazen bir bilgiyi bazen de bir kahveyi… Herkesin yolunun bir şekilde İLKSATIR ile kesişmesini istiyoruz” dedi. İlk kitaplarının ne olacağına karar vermeye çalışırken pandemi sürecinin başladığını da anlatan Şen Kazancı, “Zor günlerden geçiyoruz ve bu zor günleri birlik, beraberlik olmadan atlatmamız gerçekten imkânsız. Bugünlerin hiç kuşkusuz en büyük kahramanları sağlık çalışanlarıdır. İlk olarak onlar ve çocuklar için bir şeyler yapmak istedik ve kitabı dünyadaki tüm sağlık çalışanlarına ithaf ederek ücretsiz bir şekilde yayınlama kararı aldık. Çevreye, topluma karşı hepimizin sorumlulukları var. Bu nedenle bu tür çalışmalara her zaman ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kitap Künye:

Kategori: Çocuk - Kurgu

Tür: Resimli Öykü

Yaş Grubu: Çocuk / 6+

Sayfa: 32

Yazarlar: Dr. Ayşegül Tanrıyakul Bilen

Nihan Tanrıyakul Çelebioğlu

Resimleyen: Göktuğ Karahan

Grafik Tasarım: Gelengül Erkara