İmparatorlara fotogerçekçi portreler

Voshart, bu proje için MÖ 27 ila MS 28 yılları arasında hüküm sürmüş 54 imparatorun 800 farklı büst görüntüsünü restore ederek gerçekçi portrelere dönüştürdü.



Sanatsal yorumların, doğası gereği bilimden daha çok sanat olduğunu belirten Voshart, “Amacım imparatorları romantikleştirmek ya da kahramanca görünmelerini sağlamak değildi. Büst ya da heykelleri seçerken yaklaşımım, imparator hayatta iken yapılan büstü seçmekti” dedi. Ayrıca Voshart, bazı imparatorların hayatta kalan büstlerinin olmadığını belirterek “Bunun için birden fazla sikke tasviri, soy ağacı ve doğum yeri araştırdım. Bazen kendi kompozisyonlarımı yarattım” dedi.