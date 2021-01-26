‘İnci Küpeli Kız’a süper ‘panorama’

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Mauritshuis Müzesi, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda Hollandalı ünlü ressam Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosunun 10 milyar piksellik bir panoramasını ortaya çıkardı. Designboom’da yer alan habere göre dijital mikroskop üreten Hirox Europe ekibi, Hriox 3D dijital mikroskobunu kullanarak insanların sanat eserini 4.4 mikronda görmesini sağlayan çözünürlükte bir görüntü oluşturdu. Böylelikle eserin yüzeyine yakınlaşılmış ve 700 kata kadar büyütülmüş bir görüntü kaydedilmiş oldu.

‘Altın kadar değerli’

Sonrasında ekip, yakın çekimler yaparak eserin üzerindeki ayrıntıları 3 boyutlu olarak taradı. Müze müdürü Abbie Vandivere, bu projenin eser hakkında bilinmeyen diğer keşfileri de ortaya çıkardığını belirterek “’İnci Küpeli Kız’ın başörtüsünde bu kadar yüksek kalitede lacivert renkte bir boya kullanılması şaşırtıcı. Bu mavi pigment, 17’nci yüzyılda altından daha değerliydi” dedi. Eser, https://www.micro-pano.com/pearl/index.html adresinden incelenebilir.

Rembrandt’ın eseri

Amsterdam’daki Rijksmuseum, Rembrandt’ın “The Night Watch” adlı eserin ayrıntılı bir şekilde çekilmiş bir görüntüsünü geçen yılın mayıs ayında çevrimiçi olarak yayınlamıştı. Müze, restorasyonu 2019’da başlayan ancak salgın nedeniyle restorasyonu tamamlanamadığını duyurmasının ardından bu hiper çözünürlük projesini başlatmıştı. 28 farklı fotoğraftan oluşan 44.8 gigapiksel botundaki fotoğraf, izleyicinin tablonun her bölümünü yakınlaştırmasına ve incelemesine imkan tanıyor. Eser, http://hyper-resolution.org/ adresinde görülebilir.