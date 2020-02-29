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29.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Indiana Jones 5’te Spielberg olmayacak

Beşincisi çekilecek “Indiana Jones” için hazırlıklar devam ediyor.

Indiana Jones 5’te Spielberg olmayacak

Yeni film, serinin 39 yıllık tarihinde farklı bir yere sahip olacak. Filmin haklarını elinde bulunduran serinin ilk 4 filminin yönetmeni Steven Spielberg, yönetmen koltuğunda oturmayacak. Yürütücü yapımcı olarak projenin başında bulunacak Spielberg’in koltuğunun en büyük adayı ise “The Wolverine”, “Copland”, “Identity”, “Girl” ve “Walk The Line”ı yöneten James Mangold. 

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