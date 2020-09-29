İnsanı kuşatan öyküler: Kendine Dayanıyor İnsan

Gazeteci ve kurumsal iletişim uzmanı Gülden Kılıç’ın “Kendine Dayanıyor İnsan” adlı öykü kitabı Postiga Yayınevi’nden çıktı. İlk kez okurla buluşan 21 öykünün yer aldığı kitap insanın derinliklerinde yatan duygu ve düşüncelerle örülü bir yolculuğa çıkarıyor.

AŞK VE DUYGULAR BU KİTAPTA

Kendine Dayanıyor İnsan, yaşamın zahmetleri ile örülmüş olayları ve yaşanmışlıkları çarpıcı, özgün, güçlü bir anlatımla okuyucuya sunuyor. “Buralar Sensiz Gibi”, “İşte Aşk Buydu” gibi hikayelerle aşkın sonsuzluğunu ve ulaşılmazlığını anlatıyor bizlere. Kitaba ismini veren “Kendine Dayanıyor İnsan” , “Tek Taraflı Tanışıklıklar”, “Yitik Diyar Hayalleri”, “Kuşlar Yağmurda Nereye Uçar?” gibi hikayeler ölüm, yalnızlık gibi insanlığın ortak acılarına ve modern bireyin kuşatılmışlıklarına göndermeler yapıyor.

ANLAŞILMAYI BEKLEYEN KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Kitapta yer alan “Yaşamın Kıyısında”, “Başka Evlerde”, “Yeni Dünya” adlı hikayeler ise hayatın ayrıntılarına, fark edilmemiş ve toplumsal yaşam içerisinde kendisini var edememiş olana odaklanıyor. Özellikle anlaşılmayı bekleyen kadınların hikayeleri de var kitapta. “Mumdan Kadın Heykeli” ile “Kadın Tesellisi” hikayeleri de bu bağlamda okuyucusunun karşısına çıkıyor. “Bir Türlü Yazamadıklarım” gibi hikayeler ise entelektüel kesimin hayal kırıklıklarına ve mutsuzluklarına ayna tutuyor.

GÜNÜMÜZ SORUNLARINA AYNA TUTUYOR

Yazar Gülden Kılıç, işsizlik, yitik hayaller, yalnızlık gibi ele aldığı konularla pandemi döneminin en sık ve yoğun yaşanan bu sorunlarına da ayna tutuyor. Olaylar kadar karakterleri de ön planda tutan yazar, özellikle “Babamın Gözleri Ne Renk?”, “Bir Sevgi Kıskançlığı” gibi hikayelerde çocukların içli, saf ve içten duygularını bizlere gösteriyor.

İNSAN İÇİNDE BAŞKA İNSANLARA BİR YOLCULUK

Kitap, zaman içinde başka zamana, mekan içinde başka mekanlara, insan içinde başka insanlara kapı aralıyor. Görülmemiş, fark edilmemiş olana odaklanıyor.