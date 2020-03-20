Kidzania, koronavirÃ¼sÃ¼ nedeniyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimlerine evde devam eden Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼nlerde sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir proje baÅŸlattÄ±. Kidzania karakterleri, her gÃ¼n saat 16.00â€™da Kidzaniaâ€™nÄ±n Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden Ã§ocuklara bir hikaye kitabÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda okuyor. Kitap okuma etkinliÄŸinin yanÄ±nda sosyal medya hesabÄ±nda eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici iÃ§erikler de her gÃ¼n paylaÅŸÄ±lÄ±yor. CanlÄ± yayÄ±nlar 31 Mart tarihine kadar devam edecek.Â Â Â Â Â