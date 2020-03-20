MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerKültür Sanat Haberleri Instagram üzerinden çocuklara hikâyeler
ABONE OL
20.03.2020 - 07:00 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â

Instagram üzerinden çocuklara hikâyeler

Kidzania, koronavirÃ¼sÃ¼ nedeniyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimlerine evde devam eden Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼nlerde sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir proje baÅŸlattÄ±.

Instagram üzerinden çocuklara hikâyeler

Kidzania, koronavirÃ¼sÃ¼ nedeniyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimlerine evde devam eden Ã§ocuklar iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼nlerde sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir proje baÅŸlattÄ±. Kidzania karakterleri, her gÃ¼n saat 16.00â€™da Kidzaniaâ€™nÄ±n Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden Ã§ocuklara bir hikaye kitabÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda okuyor. Kitap okuma etkinliÄŸinin yanÄ±nda sosyal medya hesabÄ±nda eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici iÃ§erikler de her gÃ¼n paylaÅŸÄ±lÄ±yor. CanlÄ± yayÄ±nlar 31 Mart tarihine kadar devam edecek.Â  Â  Â  Â Â 

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaÅŸÄ±yorGaziantep'te inÅŸaat malzemeleri satan bir vatandaÅŸ, kendini korona virüsten koruyabilmek için iÅŸ yerindeki su borularÄ±ndan aparat geliÅŸtirdi. Vücuduna astÄ±ÄŸÄ± devasa aparat ile dolaÅŸan vatandaÅŸ hem kendisini diÄŸer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aÅŸÄ±lmamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunuyor.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

MÃ¼barek MiraÃ§ Kandili hangi gÃ¼n idrak edilecek? MiraÃ§ nedir, ne anlama gelir?

Memur, iÅŸçi milyonlarÄ± ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, iÅŸÃ§i milyonlarÄ± ilgilendiriyor! Ãœcretsiz izin...

SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± gelebilir mi?

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarÄ±na sÄ±çradÄ±

KoronavirÃ¼s ev ilanlarÄ±na sÄ±Ã§radÄ±

SÄ±radaki Haber