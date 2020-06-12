Institut français'den Celine konferansı

Louis Ferdinand Céline hekimdi ve Tıp fakültesini bitirme tezini “Sabunun Galileo’su” adı verilen, başka bir deyişle daha henüz bakterilerin bulaşıcı hastalıklardaki rolü keşfedilmeden önce asepsiyi keşfeden Avusturyalı meslektaşı Ignace Semmelweiss üzerine yapmıştı. Pandemi döneminde ellerimizi sık sık sabunla yıkamayı bir ölçüde Dr Semmelweiss’e borçluyuz.

“İş olarak hep bu boku yapmadım, doktorluğu” der Céline Taksit’le Ölüm’de, oysa tüm yazarlık yaşantısı boyunca hekimlik yapmaya devam edecektir.

Kendisi de eski bir tıp talebesi olan, Gecenin Sonuna Yolculuk’un çevirmeni yazar Yiğit Bener, yazar Céline’in kaleminin hekim Louis Ferdinand Destouches’un (Céline’in asıl adı) stetoskopuna neler borçlu olduğunu irdelemeye çalışacak. Kendisine eşlik edecek olan Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Lale Özcan, doktora tezini “Gecenin Sonuna Yolculuk Çevirisinde Özdeşleşme Süreci” konusunda yaptı.

Institut français Salon Edebiyat serisi kapsamında bugüne kadar gerçekleşen 4 konferansı toplamda 1000’e yakın katılımcı evlerinden canlı olarak izledi. Konferanslar sırasında izleyiciler sorularını konuşma alanına yazıyor ve konuşmalar tamamlandıktan sonra soru-cevap bölümüne geçiliyor.

Program:

16 Haziran Salı, 19.00 Fransızca,

17 Haziran Çarşamba, 19.00 Türkçe,

Zoom sitesi üzerinde gerçekleşen SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin web sitesinden etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.

Kayıt bağlantısı : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZwkvfnkimGVgk9tH8PBAR4BvsI1FUwA0sIMiD--SevqeBA/viewform