Institut français'den online edebiyat konferansı

Laclavetine’in Türkçe yayımlanan ilk romanı Usulca’yı 1995’te çevirdiğinden beri yazarla dostluk ilişkisini sürdüren Yiğit Bener, Laclavetine’in kayıp ve bellek konularına yaklaşımını ele alacak. Aynı zamanda, olağan toplumsal yaşantımızdan kopup zorunlu ve uzun süreli olarak içe kapandığımız bu salgın döneminde edebiyatın mahremin dibine yolculuktaki olası rolünü, yazarın yaklaşımları çerçevesinde irdeleyecek.

Institut français İstanbul Müdürü ve SALON Edebiyat proje yürütücüsü Christian Schnell projenin içerik ve şekil olarak çok ilginç olduğunu belirterek şunları söyledi : “Bu konferans serisinin özünü ve içeriğini 3 büyük Fransız edebi yazar ve 3 doğru ve birbirini tamamlayan bakış açısı oluşturuyor. Yiğit Bener tarafından hazırlanmış, yoğurulmuş ve fiil gibi çekilmiş olan bu proje geçtiğimiz ya da bu yüzyılın güzel kelimelerini de hatırlatarak güncel kriz konusunda bizi sorguluyor. Bu aynı zamanda ve doğal olarak hepimizin edebiyat salonu çünkü dijital bir salon ve hepimiz kanapemizden katılacağız. Yüzlerce ve hatta binlerce kişi salonda buluşacağız. Paylaşmanın, fikir alışverişinin ve sanatsal paylaşımın zevki on kat fazla olacaktır. Başta mecbur kalınan bu dijital etkinlik formu belirgin bir şekilde zorunlu yenimiz olacak.”

Konferanslar kime hitap ediyor ?

Christian Schell Salon Edebiyat konferans serisinin kime hitap ettiği sorusunu ise şu şekilde yanıtladı : “Konferanslar elbette ve öncelikle Molière’in diline aşık, Fransız stili fikir tartışmalarına açık herkese hitap ediyor ama aynı zamanda bu yaşanan zamana perspektif ve anlam katmak isteyen dijital ziyaretçilere de açık. Konferans serisinin ritmi basit, giriş serbest ve yeni bir şey söylüyor. Bu hepimizin eğlenceli vakit geçireceği entellektüel bir oyun. Fransızca ve Türkçe değişimli olarak düzenlenmesi de Institut français Türkiye’nin salonunu herkese açık hale getiriyor.”

Jean-Marie Laclavetine kimdir?

20 yıldan bu yana Gallimard yayınevinin yayın kurulunda yer alan Fransız yazar ve çevirmen Jean-Marie Laclavetine’in Yarın Dündür, Adsız Yazarlar Kulübü, Mavi Sabahlar ve Usulca adlı 4 romanı Türkçe’ye çevirildi. Yazarın Adsız Yazarlar Kulübü adlı eseri 1999 yılında liseliler Goncourt ödülüne layık görülmüştür. Laclavetine’in henüz Türkçeye çevrilmeyen bir hayli kişisel ve otobiyografik nitelikteki son eseri Bir Aile Dostu ise, ablası Annie’nin yarım yüzyılı aşkın bir süre önce, deniz kenarındaki bir yürüyüş sırasında dalgalar tarafından yutularak ölümünü ilk kez dile getiriyor.

Program:

9 Haziran Salı, 19.00 Fransızca, Jean-Marie Laclavetine & Yiğit Bener

10 Haziran Çarşamba, 19.00 Türkçe, Yiğit Bener

Zoom sitesi üzerinde gerçekleşen SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin web sitesinden etkinliğe kayıt olmak gerekiyor

Kayıt bağlantısı : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZwkvfnkimGVgk9tH8PBAR4BvsI1FUwA0sIMiD--SevqeBA/viewform