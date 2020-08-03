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03.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Into the Wild’ otobüsü taşınıyor

The Alaska Department of Natural Resources, önceki günlerde “Into The Wild” kitabının ve filminin ikonik otobüsünün büyük olasılıkla University of Alaska-Fairbanks’ Museum of the North’a taşınacağını duyurdu.

‘Into the Wild’ otobüsü taşınıyor

The New York Post’ta yer alan habere göre 1996 yılında Amerikalı yazar Jon Krakauer’in romanında ve sonrasında ise yönetmen ve oyuncu Sean Penn’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmle bilinen otobüs, bir dönem insanların ziyaret ettiği bir simge haline dönüşmüştü. Ancak her yıl ortalama 15 kurtarma ve onaylanan iki ölümden sonra otobüs, bulunduğu The Denali National Park and Preserve dışındaki orijinal konumundan çıkarılarak güvenli ama henüz açıklanmayan bir yere taşındı. Başkan Clay Walker, “Bölgedeki kamu güvenliği için tehlikeli olduğu için kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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