23.05.2020 - 01:09 |
İş Sanat’tan Bayram Konserleri
Birbirinden özel etkinlikler Ramazan Bayramı’nda İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında sizlerle olacak. Yerli ve yabancı birçok sanatçının evlerinden kaydettikleri konserleriyle pandemi süresi boyunca sanatseverlerin evlerine konuk olan İş Sanat bayramda da yıldız isimleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle buluşturacak.
Bayramın birinci günü geçtiğimiz aralık ayında İş Sanat’ta sahne alan, ülkemizin arabesk ve fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen, ikinci günü çağdaş halk müziği gruplarından Kardeş Türküler, üçüncü günü ise modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan evlerinden İş Sanat için özel olarak yaptıkları kayıtlarıyla dinleyicilerle birlikte olacak. Bayramınıza neşe katacak bu konserler İş Sanat’ın sosyal medya hesapları Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edilebilecek.
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