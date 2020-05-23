İş Sanat’tan Bayram Konserleri

Bayramın birinci günü geçtiğimiz aralık ayında İş Sanat’ta sahne alan, ülkemizin arabesk ve fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen, ikinci günü çağdaş halk müziği gruplarından Kardeş Türküler, üçüncü günü ise modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan evlerinden İş Sanat için özel olarak yaptıkları kayıtlarıyla dinleyicilerle birlikte olacak. Bayramınıza neşe katacak bu konserler İş Sanat’ın sosyal medya hesapları Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edilebilecek.