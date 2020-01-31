Islandman'den ikinci albüm

Ağustos ayında çift plak formatıyla Kopenhag merkezli plak şirketi Music For Dreams etiketiyle yayımlanan “KAYBOLA”, bugün 10 şarkılık versiyonu ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Balkanlar’dan Japonya’ya, Tuva’dan Anadolu’ya uzanan etno-kültürel sesler, minimal ve melodik elektronik altyapılar ile kimsenin bilmediği bir kabilenin dans müziği olarak gün yüzüne çıktı.



Islandman, 13 Mart’ta London Jazz Cafe’de başlayacağı albüm kapsamındaki Avrupa turnesinde sırasıyla 16 Mart'ta Club GRETCHEN (Berlin), 18 Mart’ta Das Werk (Viyana), 20 Mart’ta Kaserne Basel’de konser verecek.



