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26.01.2021 - 11:01 |

Istanbul Arabesque Project Küskünüm'ü yorumladı

Istanbul Arabesque Project, 10. yıl özel albümünün yeni klibi "Küskünüm"ü yayınladı.

Istanbul Arabesque Project Küskünüm'ü yorumladı

Kurulduğu günden bugüne her nefesinde arabeski samimiyetle yorumlayan, bu sebeptendir ki yıllardır çalışmaya, üretmeye, konserler vermeye devam edebilen Istanbul Arabesque Project, başucu şarkılarından "Küskünüm" ile bir kez daha Müslüm Baba'ya selamlarını gönderiyor.

Sözleri Şakir Askan'a müziği Burhan Bayar'a ait olan eserin yeni versiyonunun düzenlemesi Istanbul Arabesque Project'e ait. Eserin miks mastering çalışmalarında ise Barış Büyük imzası bulunuyor.

Istanbul Arabesque Project, 1986 yılında Bayar Müzik'ten Müslüm Gürses yorumuyla yayınlanan "Küskünüm"ü, yıllar sonra büyük müzik adamı Burhan Bayar'ın yapımcılığında Bayar Müzik etiketi ile yayınlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyor. 

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