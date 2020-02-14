İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden istismara karşı sergi

Çocuk tacizi ve istismarına karşı farkındalık oluşturmak üzere İstanbul Atlı Spor Kulübü bir sergiye imza atmaya hazırlanıyor. Gülden Çapkan'ın 14 fotoğrafından oluşan sergi, kulübün Sarıyer'de bulunun merkezinde açılacak. 15 Şubat saat 14'te açılacak olan Utanç isimli sergide çocuk tacizi ve istismarına dikkat çekmeye yönelik eserler yer alacak.