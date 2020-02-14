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14.02.2020 - 10:13 |

İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden istismara karşı sergi

İstanbul Atlı Spor Kulübü, çocuk tacizi ve istismarı konusunda farkındalık yaratmak üzere fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın 14 eserinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapacak. 15 Şubat saat 14.00'te açılışı gerçekleştirilecek olan "Utanç" isimli sergi, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün Sarıyer'deki merkezinde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden istismara karşı sergi

Çocuk tacizi ve istismarına karşı farkındalık oluşturmak üzere İstanbul Atlı Spor Kulübü bir sergiye imza atmaya hazırlanıyor. Gülden Çapkan'ın 14 fotoğrafından oluşan sergi, kulübün Sarıyer'de bulunun merkezinde açılacak. 15 Şubat saat 14'te açılacak olan Utanç isimli sergide çocuk tacizi ve istismarına dikkat çekmeye yönelik eserler yer alacak.

İstanbul Atlı Spor Kulübünden istismara karşı sergi

    14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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