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03.06.2020 - 13:51 |

İstanbul Devlet Opera ve Balesi seyirciye online ulaştı

Türkiye’nin, Mart ayından itibaren içinden geçtiği pandemi döneminde, sahnelerde olamayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu durumun eksikliğini biraz olsun azaltmak için, seyircilerine sosyal medya yolu ile ulaştı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi seyirciye online ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışması kapsamındaki instagram uygulaması  “Sanat Cepte” hesabından  yayınlara katılan İDOB Sanatçılarından ; Sanat Yönetmeni  ve  Bas Suat Arıkan, Tenor Hakan Aysev, Soprano Burcu Soysev, arp sanatçısı Pınar Sivritepe, Orkestra Şefi Serdar Yalçın ve keman sanatçısı Seda Subaşı Yalçın, Tenor Hüseyin Likos ve Mezzosoprano Deniz Likos, canlı performanslar ile sanatseverler ile buluştular.

İDOB, sosyal medya hesabı (instagram)  yolu ile ise    Pandemi döneminde, seyricilerine  yeni deneyimler yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor.  Solistler Soprano Hande Soner Ürben , Bariton  Murat Güney ve İDOB Orkestrası Konzermeister’i Oleksandr Samoylenko; canlı yayınlanan  “Ev Konserleri” ile ,  seyircilere ulaştı. Konserlerin devamında Tenor Caner Akın ve Soprano Hale Soner’in konserleri izlenebilecek.

Çağrı Köktekin ile canlı yayınlanan  “Ahde Vefa Sohbetleri”  ise emekli opera sanatçısı Remziye Alper ile başladı, devamında ise seyirciler ,İDOB’a hizmet vermiş , emektar sanatçıların sohbetlerini izleyebilecekler.

Bale Sanatçıları İlke Kodal , Ebru Cansız ve Modern Dans Sanatçıları Mert Öztekin, Huri Murphy yine  canlı dersler ile yayında olmaya devam ediyorlar.

Ayrıca şimdiye kadar İDOB’un  repertuvarında yer bulmuş  opera, bale ve modern dans eserine ait arşiv dökümanları, sanatseverlerin geçmişe yolculuğuna eşlik ediyor.

1 Haziran 2017 yılında , İDOB’un, resmi instagram hesabı “@operabaleistanbul”   ile başlayan yolculuğu, 3. yaşını doldururken, zamanla daha büyük bir aile olmanın da mutluluğunu yaşıyor. İDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Suat Arıkan bu vesile ile , yayınladığı mesajında;  İDOB sosyal medya ekibi; Engin Yavuz, Defne Arıkan, Murat Dürüm, Deniz Özbek, Burhan Yücel ve Gürdeniz Bursalı’ya tebrik ve teşekkürlerini iletti …

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