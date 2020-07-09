MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İstanbul Devlet Opera ve Balesi Temmuz Açıkhava Konserleri açıklandı
ABONE OL
09.07.2020 - 11:00 |

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Temmuz Açıkhava Konserleri açıklandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri ve orkestra-koro ve dansçılarıyla pandemi döneminde evlerden seslenerek sayısız etkinlikler gerçekleştirdiler. Temmuz ayı itibariyle iseİDOB, tedbirlere dikkat edilerek gerçekleştireceği “Açıkhava Yaz Konserleri”ne başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Temmuz Açıkhava Konserleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleşen,Arkeoloji Müzesi’ndeki  konserdeİDOB solistleri; Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Külekçi, Kenan Dağaşan ve piyanist Fügen Yiğitgil, seyircilerle buluştu. Konser, yeni bir mekan olan Büyükyalı Fişekhane’de 18 Temmuz’da tekrarlanıyor olacak.  Konser programınında besteciler; W.A  Mozart, G. Bizet, G. Puccini, C. Saint-Saëns, A. A. Saygun, J. Offenbach ve G. Verdi’nin eserleri sunuluyor.

Diğer bir Konser…İDOB Orkestra Sanatçıları; Oleksandr Samoylenko, Ezgi Karasu, Verda Gül, Şafak Erişkin ve Ecesu Sertesen’in sahnede olacağı  “Oda Müziği Konserleri” ise 17 Temmuz’da Büyükyalı Fişekhane’de ve 18 Temmuz’da Arkeoloji Müzesi’nde. Konser programında ise; besteciler;  A. Vivaldi, J.S. Bach, O. Respighi, J. Brahms, C.M. von Weber, B. Bartok, C. Saint-Saëns, Santuri Ethem Efendi (S.Yalçın düzenlemesi) eserleri yer alıyor.

Arkeoloji Müzesi’ndeki konser  (ücretsiz)  saat 14:00’de , Büyükyalı Fişekhane konserleri  ise  saat 20:30’da başlıyor .

    Yaşlı vatandaşın maske ile imtihanıMaske takma zorunluluğu olan iller arasında yer alan Düzce'de bir kişinin maske ile imtihanı görenleri gülümsetti. Maskeyi başına, ensesinin arkasına geçiren kişi birkaç dakikalık uğraşın ardından maskeyi takabildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

    MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman sona erecek? MEB duyurdu

    Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman sona erecek? MEB duyurdu

    Sıradaki Haber