İstanbul Devlet Opera ve Balesi Temmuz Açıkhava Konserleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleşen,Arkeoloji Müzesi’ndeki konserdeİDOB solistleri; Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Külekçi, Kenan Dağaşan ve piyanist Fügen Yiğitgil, seyircilerle buluştu. Konser, yeni bir mekan olan Büyükyalı Fişekhane’de 18 Temmuz’da tekrarlanıyor olacak. Konser programınında besteciler; W.A Mozart, G. Bizet, G. Puccini, C. Saint-Saëns, A. A. Saygun, J. Offenbach ve G. Verdi’nin eserleri sunuluyor.

Diğer bir Konser…İDOB Orkestra Sanatçıları; Oleksandr Samoylenko, Ezgi Karasu, Verda Gül, Şafak Erişkin ve Ecesu Sertesen’in sahnede olacağı “Oda Müziği Konserleri” ise 17 Temmuz’da Büyükyalı Fişekhane’de ve 18 Temmuz’da Arkeoloji Müzesi’nde. Konser programında ise; besteciler; A. Vivaldi, J.S. Bach, O. Respighi, J. Brahms, C.M. von Weber, B. Bartok, C. Saint-Saëns, Santuri Ethem Efendi (S.Yalçın düzenlemesi) eserleri yer alıyor.

Arkeoloji Müzesi’ndeki konser (ücretsiz) saat 14:00’de , Büyükyalı Fişekhane konserleri ise saat 20:30’da başlıyor .