İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleri Şubat seçkisiyle devam ediyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Şubat tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor.
İstanbul Film Festivali’nin Şubat Seçkisi, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşuyor ve gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Seçkide Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli Tenere, kült film Şarküteri ve Yunanistan'ın Oscar adayı Elmalar da yer alıyor.
Gösterimler 5 Şubat gecesi 21.00'de başlayacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Şubat seçkisi filmleri:
- 5 Şubat Cuma – 10 Şubat Çarşamba
Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler
- 6 Şubat Cumartesi – 11 Şubat Perşembe
Annem Savaşa Gidiyor / Erna i krig / Erna at war / Henrik Ruben Genz
- 7 Şubat Pazar – 12 Şubat Cuma
Elmalar / Apples / Christos Nikou
- 12 Şubat Cuma – 17 Şubat Çarşamba
Relic / Natalie Erika James
- 13 Şubat Cumartesi – 18 Şubat Perşembe
Yuva / The Nest / Sean Durkin
- 14 Şubat Pazar – 19 Şubat Cuma
Gözyaşlarının Tuzu / Le sel des larmes / The Salt of Tears / Philippe Garrel
- 19 Şubat Cuma – 24 Şubat Çarşamba
Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini
- 20 Şubat Cumartesi – 25 Şubat Perşembe
Şarküteri / Delicatessen / Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro
- 21 Şubat Pazar – 26 Şubat Cuma
Sovyet Bahçesi / The Soviet Garden / Dragoş Turea
- 26 Şubat Cuma – 3 Mart Çarşamba
Tenere / Hasan Söylemez
- 27 Şubat Cumartesi – 4 Mart Perşembe
Prens / El Principe / The Prince / Sebastián Muñoz
- 28 Şubat Pazar – 5 Mart Cuma
Odadaki Yetişkinler / Adults in the Room / Costa-Gavras