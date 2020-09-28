İstanbul Film Festivali’nden 8 seçki

Bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayında yapılamayan İstanbul Film Festivali, yaz aylarında çevrimiçi gösterimlerle izleyicisiyle buluştu ve açıkhava gösterimleriyle ulusal yarışmasını tamamladı. 9-20 Ekim tarihlerinde ise Uluslararası Yarışma, Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması’nda 40 filmi izleyicilerle buluşturacak. Uluslararası Yarışma sadece festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gerçekleştirilirken, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri filmonline.iksv.org’a ek olarak Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda da gösterime girecek. 2 Ekim’de biletleri satışa sunulacak festivalin programından dikkat çeken 8 filmi seçtik.

“85 Yazı / Eté 85”

(Yön.: François Ozon)

Filmekimi Galaları

Fransız sinemasının önemli isimlerinden François Ozon, filmin isminin işaret ettiği gibi izleyicisini 1985 yazına götürüyor. Normandiya kıyılarında geçen ve 16 yaşında bir karakteri merkeze alan film, Cannes 2020 etiketi taşıyan seçkide yer alıyordu. Ozon, bu kez izleyicisine bir büyüme öyküsü sunuyor.

“Nomadland”

(Yön.: Chloé Zhao)

Filmekimi Galaları

Zhao’nun bu yılki Venedik Film Festivali’nden büyük ödül Altın Aslan’la dönen filmi “Nomadland”, maddi sıkıntıya düştükten sonra ABD’nin ıssız topraklarında bir yolculuğa çıkan bir kadını merkeze alıyor. Başrolünde Frances McDormand’ın büyük övgü topladığı film, ödül sezonunda öne çıkacak yapımlardan birine dönüşeceğe benziyor.

“Mimaroğlu”

(Yön.: Serdar Kökçeoğlu)

Ulusal Belgesel Yarışması

“Mimaroğlu”, elektronik müziğin ünlü ismi İlhan Mimaroğlu ve eşi Güngör Mimaroğlu’nu merkeze alıyor. Belgesel, arşiv görüntüleri, Mimaroğlu’nun müziğinin bir araya gelmesiyle oluşan yaratıcı bir yapıyla odaklandığı iki kişinin portresini sunuyor.

“Maddenin Halleri”

(Yön.: Deniz Tortum)

Ulusal Belgesel Yarışması

Prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan “Maddenin Halleri”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde geçiyor. Yönetmen, ameliyat odalarından koridorlara uzanırken izleyicisini yaşam ve ölümle ilgili sorularla baş başa bırakıyor.

“Günler / Rizi”

(Yön.: Tsai Ming-liang)

Filmekimi Galaları

Yavaş sinemanın en önemli isimlerinden Tayvanlı sinemacı Tsai Ming-Liang, bu yıl Berlin Film Festivali’nde yarışan filminde yolları kesişen iki erkek üzerinden ilerleyen filmi “Günler”de acele etmeden gündelik hayatın içindeki büyüyü bir kez daha buluyor.

“Undine”

(Yön.: Christian Petzold)

Filmekimi Galaları

Alman sinemasında neslinin en önemli isimlerinden Christian Petzold, Undine mitinden yola çıkan yeni filminde, mimari, hafıza ve mitler üzerine günümüzde geçen bir aşk hikâyesi anlatıyor. Filmdeki performansı Berlin Film Festivali’nden başroldeki Paula Beer’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandırdı.

“Kaçan Kadın / Domangchin yeoja”

(Yön.: Hong Sang-soo)

Filmekimi Galaları

Güney Kore sinemasının basit hikayelerden insanlık durumuna dair zarif tespitler yapan ustası Hong Sang-soo, “Kaçan Kadın”da kocası bir iş seyahatine giden bir kadının, üç kadın arkadaşını ziyaret etmesini merkeze alıyor. Film, Berlin Film Festivali’nde Sang-soo’ya En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırmıştı.

“Atlantis”

(Yön.: Valentyn Vasyanovych)

Uluslararası Yarışma

Geçen yıl Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünün büyük ödülünü kazanan Ukrayna yapımı film, stres bozukluğu yaşayan bir askeri merkeze alan bir distopya. Yakın gelecekte savaşın yıktığı Ukrayna’da geçen film, Venedik’ten beri adından söz ettiren bir yapım.