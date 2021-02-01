İstanbul Modern Sinema’da…Oscar’ın Yabancıları

Geçen yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin En İyi Film Oscar’ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisinde Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

Oscar’ın Yabancıları programındaki filmler arasında Yunanistan’ın adayı ve bugünün yaşamındaki hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan “Elmalar”, bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı “Kolektif” de yer alıyor.

Yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yeniden buluştuğu, yaşlanma, alkolizm ve erkeklik üzerine Danimarka filmi “Körkütük”, Arjantin’den bir anne-kız ilişkisine odaklanan aile dramı “Uyurgezerler” ve Fas’tan inanç üzerine bir kara komedi olan “Bilinmeyen Aziz” de seçkide izlenebilecek.