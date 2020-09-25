İstila sezonun ilk gösterisiyle Fişekhane'de
Kimlik, ırk ve dil!Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele.
“Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?”
Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?
Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.
Yapım: B Planı
Yazan: Jonas Hassen Khemiri
Çeviren-yöneten: Sami Berat Marçalı
Dramaturg: Dilek Tora
Oynayanlar: Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer, Seda Türkmen
Dekor tasarımı: Jesse Gagliardi
Işık tasarımı: Alev Topal
Kostüm tasarımı: Hilal Polat
Koreografi: Gizem Erdem
İllüstrasyon: Dilan Sarıoğlu
Fotoğraf: Çağla Çağlar, Deniz Sabuncu
Teaser: Çağla Çağlar
Genel koordinatör: Dilek Tora
süre: 90' I Tek perde
yaş sınırı: +16