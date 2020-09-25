İstila sezonun ilk gösterisiyle Fişekhane'de

“Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?”



Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?

Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.



Yapım: B Planı

Yazan: Jonas Hassen Khemiri

Çeviren-yöneten: Sami Berat Marçalı

Dramaturg: Dilek Tora

Oynayanlar: Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer, Seda Türkmen

Dekor tasarımı: Jesse Gagliardi

Işık tasarımı: Alev Topal

Kostüm tasarımı: Hilal Polat

Koreografi: Gizem Erdem

İllüstrasyon: Dilan Sarıoğlu

Fotoğraf: Çağla Çağlar, Deniz Sabuncu

Teaser: Çağla Çağlar

Genel koordinatör: Dilek Tora

süre: 90' I Tek perde

yaş sınırı: +16