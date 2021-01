İzlenmesi Gereken Filmler: Bir Kere Bile Olsa Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler

Hem yerli hem de yabancı yapım olan pek çok film bulunmaktadır. Bu filmleri izlemek kültürünüze kültür katacak ve bakış açılarınız da değişecektir. IMDb puanı yüksek olan izlenmesi gereken birçok film bulunmaktadır. Bu filmler gerek senaryosu itibari ile gerekse de oyuncu kadrosu ile birlikte izlenmesi gereken filmler arasındadır. Ayrıca hazırlanan bu listede en iyi filmleri bulabileceğiniz gibi düşük bütçe ile hazırlanmış daha sonra yüksek hasılat elde etmeyi başarmış, hatta Oscar ödülüne de layık görülerek Oscar adaylığı almış olan filmleri de bulabilirsiniz. Bu filmler her türlü film kategorisinden de oluşmaktadır. Oldukça kaliteli olan bu filmleri izleyerek listede mutlaka kendinize uygun olan bir filmi bulabilirsiniz. En iyi filmler en iyi senaryoya sahip olan filmlerdir. İzleyeceğiniz bu filmlerin uzun süre etkisinde kalabilirsiniz. Bu filmler aynı zamanda pek çok kişinin de tavsiye ettiği izledikten sonra paylaştığı filmler arasında yer almaktadır.

1) The Platform

The platform mutlaka izlemeniz gereken bilim kurgu film türünde çekilmiş olan olan filmlerden bir tanesidir. The platform filminin yönetmenlik koltuğunda Galder Gaztelu Urrutia oturmakta olup filmin IMDb puanı 7.0’dır. 2019 yılının en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir. The platform filmi netflix gibi film izleme platformlarında da bulunmaktadır.

2) Snowpiercer

Bilim kurgu filmlerini izlemeyi seviyorsanız bu film de tam size göre. Snowpiercer filminde Chris Evans, Jamie Bell gibi oyuncular oynamaktadır. Özgürlük savaşı hikayesini anlatan bu film izlenilmesi gereken filmlerdendir. 2013 yılında beyaz perdeye çıkan bu film 7.1 IMDb puanına sahiptir. Filmin yönetmeni ise Bong Joon Ho’dur.

3) Kefernahum

2018 yapımlı olan kefernahum fimi 8.4 IMDb puanına sahiptir. Son yıllarda çıkan en güzel filmlerden bir tanesi olan kefernahum filmi dram türünde çekilmiş bir film türüdür. 2018 yılında gösterime girdikten sonra kısa sürede ödül almış filmlerden olmuştur. Lübnanlı Zain’in yaşamış olduğu zorlu olayları anlatan bu film duygu yüklü bir fimdir.

4) La La Land

La La Land filmi de 8.0 IMDb puanına erişmiş olan bir filmdir. 2016 yılında gösterime giren bu film 2016 yılının en iyi filmlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Müzikal ve romantik film türünde gösterime girmiş olan La La Land filminin baş karakterleri Sebastian ve Mia adlı karakterlerdir.

5) The Martian

Uzay görevi için Mars’a gönderilen, Mars gezegenin de hayat olup olmadığını araştıran bir karakterin marsda yaşamış olduğu maceraları anlatan The Martian filmi izleyebileceğiniz en güzel bilim kurgu filmlerinden bir tanesidir. Filmin yönetmeni de Ridley Scott’tır. Filmin oyuncu kadrosunda ise Matt Damon ve Jessica Chastain yer almaktadır. 8.0 IMDb puanına sahip bir bilim kurgu filmidir.

6) Kitap Hırsızı

Dram ve savaş türünde film izlemeyi sevenler için muhteşem bir film önerisi daha. Kitap Hırsızı filmi 2013 yılında gösterime girdi. 7.6 IMDb puanı bulunan bu filmin yönetmeni ise Brian Percival’dır. Filmin oyuncu kadrosunda ise Geoffrey Rush, Emily Watson ve Sophie Nelisse adlı ünlü oyuncular yer almaktadır.

7) Ejderha Dövmeli Kız

2009 senesinde sinemada gösterime giren Ejderha Dövmeli Kız filmi 7.8 IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Satışta rekor kırmış olan bir romandan uyarlanarak yapılmış bir filmdir. Suç dram ve gizem türünde çekilmiş olan bu filmin yönetmeni Rooney Mara’dır.

8) Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi

2008 yılında gösterime girmiş bir aşk filmidir. 7.8 IMDb puanı ile ön plana çıkan bu film dram fantastik türünde çekilmiştir. En iyi aşk filmleri arasında yer alan Benjamin Button’ın hikayesi Oscar ödülü de almayı başarmış bir filmdir. Filmin oldukça sürükleyici bir senaryosu bulunmaktadır. Soluksuz izleyeceğiniz filmlerden biridir.

9) Pi’nin Yaşamı

Pi’nin yaşamı filmi de soluksuz izleyebileceğiniz oldukça güzel bir filmdir. Bir kaplan ile bir çocuğun teknenin ortasında okyanus da hayatta kalmasını anlatan bir filmdir. Hint filmleri arasında en güzel filmlerden biri olarak kabul edilen Pi’nin yaşamı filmi 2012 yılında gösterime girmiştir ve 7.9 IMDb puanına sahip bir filmdir.

10) Milyoner

2008 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. Milyoner filmi kitaplardan uyarlanarak hazırlanmış bir filmdir. Romantik ve dram film türündedir. Hintli bir yazarın kitabından esinlenerek hazırlanmış olan bu film muhteşem bir senaryoya sahiptir. Film 8.0 IMDb puanına sahip olan bir Hint filmidir.

11) Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

Karayip korsanları filmi serisi mutlaka izlenmesi gereken bir film serisidir. Özellikle siyah incinin laneti 2003 yılında gösterime girmiş bir filmdir. 8.0 IMDb puanı olan bu film aksiyon macera ve fantastik filmlerden bir tanesidir. Karayip korsanları siyah incinin laneti filminin oyuncu kadrosunda Johhny Depp ve Geoffrey Rush gibi ünlü aktörler bulunur.

12) Kayıp Kız

İzlenmesi gereken filmlerin başında gelen Kayıp Kız filmi de son yıllarda gösterime girmiş ve izleyici tarafından beğenilmiş olan filmlerden bir tanesidir. 2014 yapımlı olan bu film 8.1 IMDb puanına sahiptir. Filmin yönetmenliğinde David Fincher oturmaktadır. Ben Affleckve Rosamund Pike adlı ünlü oyuncuları bulunmaktadır. Filmde ana karakter Amy adlı kızdır.

13) Yaralı Yüz

Dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen Yaralı Yüz filmi 1983 yılında gösterime girmiştir. Yaralı Yüz filmi Al Paçino’nun muhteşem oyunculuğunu sergilediği bir filmdir. Filmin yönetmenliğini Brian De Palma üstlenmiştir. 8.3 IMDb puanı bulunan bu film 1983 yılında vizyona giren en iyi filmlerden biri olarak kabul edilir.

14) Kapışma

2000 yılında gösterime girmiş olan kapışma filmi de izlenilesi bir başka filmlerdendir. Filmin başrolünde yakışıklı aktör Bradd Pit yer almaktadır. Film bir boksörün hikayesini anlatmaktadır. Suç ve aksiyon filmlerinden olan bu filmin yönetmeni ise Guy Ritchie’Dir. 8.3 IMDb puanı bulunan bu film güzel bir senaryoya sahiptir.

15) Rezervuar Köpekleri

Dünya çapında ünlü olan bazı filmler vardır. Rezervuar köpekleri de 1992 yılında gösterime girmiş ve izleyiciler tarafından 8.3 IMDb puanı almayı başarmıştır. Rezervuar köpekleri filmi Quentin Tarantino filmlerinden bir tanesidir. Muhteşem bir senaryoya sahip olan bu film bir grup suçlunun maceralarını anlatan aksiyon dolu bir filmdir.

16) 3 Ahmak

En sevilen aamir khan filmlerinden bir tanesi olan 3 ahmak filmi 8.4 IMDb puanına sahiptir. 3 ahmak filmi komedi filmleri arasında en güzellerinden bir tanesidir. Filmin başrolünde ise ünlü Hint aktör Aamir khan yer almaktadır. Sistemi değiştirmeye çalışan 3 tane öğrencinin mücadelelerini anlatan bu film izlenmesi gereken filmlerdendir.

17) Cesur Yürek

En iyi filmler listesi hazırlarken Cesur Yürek filmini de katmadan olmaz. 8.4 IMDb puanı olan Cesur Yürek filmi savaş filmleri arasında ki en aksiyon dolu filmlerden bir tanesidir. Oscar ödülü de almayı başarmış olan bu film İskoçların egemenliğini anlatan bir filmdir. Ana karakter Wallace intikam almak için yemin etmiştir. Filmin başrolünde ve yönetmenlik koltuğunda Mel Gibson bulunmaktadır.

18) Yeşil Yol

Bir hapishane hayatını anlatan Yeşil Yol filmi de uzun soluklu ve uzun metrajlı izleyebileceğiniz filmlerden bir tanesidir. Yeşil Yol filmi suçsuz bir şekilde hapishaneye atılan siyahi adamın idamına kadar götürülen anları anlatır. 8.5 IMDb puanı ile en iyi filmlerden biridir.

19) Leon

Dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak da kabul edilen Leon filmi mutlu olmayı amaçlamış bir baba ve kızın hikayesini anlatır. Suç dram ve gerilim türünde ki bu filmin yönetmeni ise ünlü yönetmen Luc Besson’dur. Filmin oyuncu kadrosunda da Jean Reno ve Gary Oldman yer almaktadır. 8.6 IMDb puanı bulunmaktadır.

20) Hayat Güzeldir

1999 yapımlı olan bu film bir savaşın ortasında geçen filmdir. Savaşın ortasında evladını büyütmek için esir kalmış bir babanın hayata tutunma öyküsünü anlatan hayat güzeldir filmi 8.6 gibi yüksek bir IMDb puanına sahiptir. Filmin hem yönetmeni hem de oyuncusu Roberto Benigni’dir.

21) Yıldızlararası

Son yıllarda gösterime girmiş en iyi bilim kurgu filmleri hangileridir denilirse kuşkusuz ilk sıraya yıldızlararası filmi yer alır. Yıldızlararası filmi uzay temalı olan ve zaman kavramını sorgulayan bir astranotun macerasını anlatmaktadır. 8.6 IMDb puanı olan bu film 2014 yılında gösterime girmiş ve halen en iyi bilim kurgu filmlerinden olarak kabul edilir.

22) Forrest Gump

1994 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. Forrest Gump filmi dünyaca ünlü bir film olup 8.8 gibi yüksek bir IMDb puanına da sahiptir. Forrest Gump filmi sizleri en çok etkisi altında bırakacak filmlerin başında yer almaktadır. Sakat bir çocuğun hikayesini anlatmakta olan bu film beğenilen filmlerdendir.

23) Schinler’in Listesi

1993 yılında gösterime girmiş bir filmdir. 8.9 IMDb puanı olan bu siyah beyaz film halen dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yedi kere ödül kazanan bu film dram savaş ve biyografi alanında çekilmiş bir filmdir. En iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü kazanmış bir filmdir.

24) Batman: Kara Şövalye

2008 yılında beyaz perde de ilk kez izleyici ile buluşmuş bir filmdir. Dünya’nın en güzel filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Öyle ki 9.0 IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Filmin yönetmen ise ünlü yönetmen Christopher Nolan ve oyuncu kadrosunda ise Christian Bale ve Heath Ledger yer almaktadır.

25) Esaretin Bedeli

Esaretin Bedeli filmi 1994 yılında ilk kez sinemada gösterime girmiştir. Morgan Freeman’ın başrode yer aldığı bu film günümüzde 9.3 IMDb puanına sahip bir filmdir. Esaretin Bedeli filmi dünyanın en iyi filmi olarak uzun yıllardan beridir zirvededir. En iyi dram filmlerinden bir tanesi olan bu filmin yönetmeni Frank Darabont’tur.

26) Upgrade

Son yıllarda gösterime girmiş olan filmlerden bir tanesidir. 2018 yılında ortaya çıkmış bir filmdir. 7.5 IMdb puanı olan bu film Grey Trace’in eşi ile birlikte yaşadığı acımasız olayları anlatmaktadır. Bilim kurgu filmlerinden olan Upgrade filmi Leigh Whannell’in yönetmenliğini yaptığı bir filmdir.

27) Sessiz Bir Yer

Korku ve gerilim tarzı filmleri seviyor musunuz? O zaman sessiz bir yer tam da size göre. Kırsal alanda yaşayan bir 2 çocuklu ailenin yaşadığı korkunç olayları konu edinen bu filmi soluksuz izleyeceğinize emin olabilirsiniz. 7.5 IMDb puanı bulanan filmlerden bir tanesidir. Ailenin peşine düşmüş olan acımasız bir varlık bulunmaktadır.

28) Yok Oluş

Bir netflix filmi olan Yok Oluş filmi de 2018 yapımlı filmlerden bir tanesidir. Uluslararası gösterimde 6.8 IMDb puanı almayı başarmıştır. Yok Oluş filmi gerilim ve bilim kurgu tarzında çekilmiş filmlerden bir tanesidir. Keşif gruplarının yapmış olduğu keşif maceralarını anlatan bir gerilim filmidir.

29) Maymunlar Cehennemi

2018 yılında gösterime girmiş olan Maymunlar Cehennemi filmi 2017 yılında ilk kez gösterime girmiş ve 7.4 puanı bulunur. Aksiyon ve macera türü filmleri seviyorsanız maymunlar cehennemi filmini izleyebilirsiniz. Filmin oyuncu kadrosunda da Andy Serkis ve Steve Zahn yer almaktadır. İnsanlara karşı savaşa hazırlanan bir maymun sezarın yaşadığı anları anlatmaktadır. Maymunlar ile insanların mücadelesini anlatır.

30) Kabuktaki Hayalet

Filmin yönetmeni Rupert Sanders’dir. Filmde bir kadın binbaşı yer almaktadır. Binbaşının geçmişe dair hiçbir şey hatırlamaması onun başına olayları açacaktır. Aksiyon ve bilim kurgu dalında izleyebileceğiniz en güzel filmlerden birisidir. 6.3 IMDb puanı olan filmlerden bir tanesidir. Bu filmin oyuncu kadrosunda ise Takeshi Kitano ve Pilout Asbaek yer almaktadır.

31) Deja Vu

2006 senesinde sinema severlere sunulan bu film 7.0 IMDb puanına sahiptir. Çok sevilen bir Amerikan yapımı filmlerden olan Deja vu filmi mutlaka izlemeniz gereken bir diğer filmdir. Filmin başrolünde ise Danzel Washington yer almaktadır. Suç ve bilim kurgu alanında çeklimiş olan bir filmdir.

32) The Mist

Türkçeye öldüren sis olarak çevrilen filmlerden bir tanesidir. 2007 yılında gösterime girmiş ve yılın en beğenilen filmlerinden bir tanesi olmuştur. Korku ve gerilim türünde çekilen filmlerden olan The Mist filmi soluksuz izleyebileceğiniz bir gerilim filmidir. Muhteşem detayların film içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Filmde ana karakter ise David Drayton’dur.

33) Arrival

Bilim kurgu ve dram filmlerinden hoşlanan kişiler için arrival filmi tam da size göre. Arrival filmi bir öykü kitabından esinlenerek oluşturulmuş bir filmdir. Filmde bir ekip vardır ve bu ekibin temel amacı uzaylıların dünyaya gelmesinin amacını çözmektir. Arrival filmi 7.9 IMDb puanı bulunan filmlerden bir tanesidir.

34) Bulut Atlası

Bir baba ve bir kızın maceralarını anlatan filmlerdendir. 2012 yılında ilk kez beyaz perde de gösterime girmiştir. 7.4 IMDb derecesi bulunur. Bulut atlası filminin oyuncu kadrosunda Tom Hanks ve Halle Berry yer almaktadır. Bu film toplamda 6 tane öyküyü bir arada barındıran filmlerden bir tanesidir.

35) Kaynak

Soluksuz izleyebileceğiniz bir film olan kaynak filmi 7.2 IMDb puanı bulunur. Kaynak filmi tam 3 tane farklı zaman diliminde geçmektedir. Film de ana karakter olan Thomas bulunur. Thomas ise İspanya’da yer alan bir ünlü çeşmeyi araştırmaktadır. Bilim kurgu filmlerinden olan Kaynak filminin yönetmeni ise Darren Aranofsky’dir.

36) Azınlık Raporu

2002 yılında gösterime girmiştir. Bir bilim kurgu kitabından esinlenerek uyarlanmış bir filmdir. Bilim kurgu filmleri arasında soluksuz izleyebileceğiniz filmler listesi içinde yer almaktadır. Azınlık raporu filminin yönetmeni ünlü yönetmen Steven Speilberg’dir. Filmin baş rolünde ise dünyaca ünlü aktör olan Tom Cruise yer almaktadır. Filmde zaman kavramı olarak 2054 yılı ele alınmıştır.

37) Oyun

İzledikten sonra uzun süre etkisinde kalacağınız bir diğer film de oyun filmidir. 1997 yılında gösterime girmiştir ve 7.8 IMDb puanı bulunur. The game yani oyun filminin yönetmeni David Fincher’dır. Zeki ve başarılı da bir iş hayatı olan Orton’un hayatını anlatan bu film bir gerilim filmi olarak da değerlendirilir.

38) Ex Machina

2014 yapımlı bir film olan Ex Machina filmi 7.7 IMDb derecesi vardır. Filmin yönetmenliğin de ve oyuncu kadrosunda da aynı kişi yer almaktadır. Alex Garland filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncusudur. Yapay zekanın da ön planda olduğu bir filmdir. Uzun metrajlı izleyebileceğini güzel bir senaryoya sahip filmdir.

39) Stalker

1979 yılında yapılmış bir filmdir. Çıkmış olduğu senede en beğenilen filmlerden birisi olmayı başarmıştır. Stalker filmi Türkçe’ye iz sürücü olarak çevrilmiştir. 8.2 IMDb puanı bulunan bu film dram ve bilim kurgu alanında çekilmiş bir filmdir. Filmin baş kahramanı ve ana karakteri ise Stalker adlı kişidir. Filmde zone adında ki olaylar gelişmektedir.

40) Küp

Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi de küp filmidir. Küp filmi oldukça esrarengiz olayları içerisinde barındıran 7.2 IMDb puanı olan muhteşem filmlerden bir tanesidir. Filmde bir bulmaca yer almaktadır. Bulmacanın çözümü merak edilmektedir. Filmin yönetmeni de incenzo Natali olup fantastik alanında çekilmiş güzel filmlerden bir tanesidir.

41) Yaşam Şifresi

Ölmek üzere olan bir genç adam vardır. Bu adam ise insanlığı kurtarmak için son olarak bir deney yapmaya karar verir. Hayatının son günlerini bu deney için harcar. Yaşam şifresi filmi uzun soluklu bir filmdir. Tek solukta izleyebileceğiniz bu film 2011 yılında gösterime girmiştir. 7.5 IMDb puanı vardır.

42) Predestination

2014 yılında ortaya çıkmış olan bu film de yine izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır. 7.5 IMDb puanında olan Predestination filmi 2014 yılında gösterime girmiştir. Aksyion dram ve gizem filmlerinin en iyi filmleri arasında yer alır. Filmin yönetmeni ise Michael Spierig ve Peter Spierig kardeşlerdir.

43) Kelebek Etkisi

Film sektöründe bazı filmler vardır. Bu filmlerden bir tanesi de kelebek etkisi filmlerdir. İzledikten sonra uzun süre etkisi altında bırakan filmlerden olan Kelebek Etkisi filmi 2004 yılında gösterime ilk kez girmiştir. IMDb puanı da 7.6 olan bu film fantastik ve bilim kurgu sevenler için mutlaka izlemesi gereken filmlerdendir. Tavsiye edilen filmlerden bir tanesidir.

44) Makinist

İzledikten sonra tavsiye edebileceğiniz en güzel filmlerden olan the makinist filmi 7.7 IMDb puanı bulunmaktadır. Gerilim tadında olan filmlerden makinist filmi yönetmen Brad Anderson’ın yönettiği bir filmdir. Film düşük bütçe ile hazırlanmış bir film olmasına karşın yüksek hasılat elde etmiştir.

45) Çiçero

Sırada yerli filmlerden olan Çiçero filmi var. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden olan Çiçero filmi Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem oyunculuğunu sergilediği bir filmdir. Tarihi ve savaş filmlerinden olan Çiçero filmi yönetmen Serdar Akar’ın yönettiği bir filmdir. Film 2. Dünya savaşını tema edinen filmlerden bir tanesidir. Dünya savaşı kaderini değiştiren anları anlatmakta olan bir filmdir. 6.5 IMDb puanı vardır.

46) Türk İşi Dondurma

Yerli komedi filmleri seviyorsanız mutlaka bu filmi de izlemelisiniz. Türk işi dondurma filmi 2019 yılında mutlaka izlemeniz gereken yerli filmlerden bir tanesidir. Filmin yönetmeni ise Can Ulkay’dır. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ali Atay ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü oyuncular yer almaktadır. 7.1 IMDb puanıbulunmaktadır.

47) Öldür Beni Sevgilim

Romantik komedi tarzı filmlerden olan öldür beni sevgilim filmi de yönetmenlik koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu bir filmdir. Öldür Beni Sevgilim filminin başrolünde ise ünlü sanatçılardan olan Murat Boz yer almaktadır. Öldür Beni Sevgilim filmi 2019 yılında çekilmiş olan en güzel filmlerden bir tanesidir. Eğer yerli filmleri izlemeyi seviyorsanız bu filmi de mutlaka izlemelisiniz. 6.0 IMDb puanı vardır.

48) Bir Aşk İki Hayat

Bir diğer aşk filmi olan Bir Aşk İki Hayat filmi de 2019 yılında gösterime girmiştir. Bir aşk iki hayat filmi 6.4 IMDb puanı bulunmaktadır. Romantik dram alanında çekilen bu filmin yönetmeni de Ali Bilgin’dir.

49) Üç Harfliler Adak

Korku filmleri arasında en çok sevilen filmlerden olan Üç harfliler adak filmi 7.2 IMDb puanı bulunmaktadır. Üç harfliler adak filmi 2019’un en iyi korku filmlerinden birisi olarak da gösterilmektedir. Üç harfliler adak filminin yönetmeni Alper Mestçidir. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ramazan Demir ve Ceren Yılmaz yer almaktadır.

50) Börü

Soluksuz izleyebileceğiniz bir Türk savaş filmi olan Börü filmi öncelikle dizi olarak gösterime girmişti. Börü filminin 7.3 IMDb puanı bulunmaktadır. 2018 yılında gösterime giren Börü filmi en beğenilen filmlerden bir tanesi olmuştur. Filmin yönetmeni ise ünlü yönetmen Cem Özuduru’dur. Akiyon ve savaş filmlerinden olan bu film en iyi yerli savaş filmlerinden bir tanesidir.