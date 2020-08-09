İzmir Festivali’ne 102 ülkeden başvuru

Son başvuru tarihine sayılı günler kala festivale şimdiye kadar 102 ülkeden 2980 film başvuruda bulundu.

Festivale katılım için son başvuru tarihi bugün. Bu yıl ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine önlem amaçlı, festivalin çevrimiçi de gerçekleşmesi olasılığına yönelik teknik altyapı çalışmaları da tamamlandı.