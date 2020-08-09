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09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İzmir Festivali’ne 102 ülkeden başvuru

İlk kez 2000 yılında düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 21. kez sinemaseverler ile buluşuyor. İzmir’de aralıksız olarak devam eden tek sinema festivali olan İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

İzmir Festivali’ne 102 ülkeden başvuru

Son başvuru tarihine sayılı günler kala festivale şimdiye kadar 102 ülkeden 2980 film başvuruda bulundu.

Festivale katılım için son başvuru tarihi bugün. Bu yıl ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine önlem amaçlı, festivalin çevrimiçi de gerçekleşmesi olasılığına yönelik teknik altyapı çalışmaları da tamamlandı.

 

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