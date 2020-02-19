19.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İzmir’de Fikret Mualla sergisi: Yalnız ve Yaralı Bir Hayat
Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü’nün özgür ve özgün paleti Fikret Muallâ’ya ev sahipliği yapacak.
“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” isimli sergide sanatçının 55 eseri yer alacak.
Sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserler yer alacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi 28 Şubat - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albüm de hazırlandı. Sergide Ara Güler’in çektiği Fikret Muallâ Saygı porte fotoğrafları da yer alıyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.