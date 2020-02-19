İzmir’de Fikret Mualla sergisi: Yalnız ve Yaralı Bir Hayat

“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” isimli sergide sanatçının 55 eseri yer alacak.



Sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserler yer alacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi 28 Şubat - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albüm de hazırlandı. Sergide Ara Güler’in çektiği Fikret Muallâ Saygı porte fotoğrafları da yer alıyor.







