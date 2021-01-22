Jabbar'dan yeni şarkı Anka

Sözleri, bestesi ve düzenlemesi Jabbar’a ait olan“Anka”yı dijital platformlarda yerini aldı.

Jabbar “Anka” hakkında şunları söyledi: "Anka beklenmeyen sonuçlardan ve yapılan hatalardan ders çıkarmanın, gerçekleri zamanı geldiğinde kabullenmenin verdiği duyguların kelimelere, melodiler ve müzikal elementlere dökülmesinin hikayesi.

Şarkının oluşum süreci boyunca desteğini esirgemeyen Deeperise’ın mix ve masterları üstlendiği projede, “Yineleme” albümünde de birlikte çalışma fırsatı bulduğum Emin İnal’ın synth performansıyla şarkının ruhuna daha da yaklaşmamız mümkün oldu. Vokal kayıtları ve mix’e hazırlık konusunda Ses Sanayii ve Mehmet Cem Ünal her zaman olduğu gibi yine en büyük destekçilerim arasında.

Müzikal olarak ince eleyip sık dokuyarak geçen bu sürecin ardından klip süreci de ayrı bir heyecanı beraberinde getirdi. Yönetmenimiz Metehan Şereflioğlu ile bu ilk çalışmamızdan çok keyif aldık. Aslı Sümen ve Buğra Büyükşimşek’in göz alıcı performanslarıyla ilk izlediğimizde bizi içine alan, müziğin ritmiyle görsel temponun uyum içerisinde olduğu, tekrar tekrar izlemek istediğimiz bir video klibe sahip oldu Anka."