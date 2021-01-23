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23.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

James Bond filmi yine ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle gösterimi bir kez daha ertelenen yeni James Bond filmi “No Time to Die”ın yeni gösterim tarihi 8 Ekim 2021 olarak açıklandı.

James Bond filmi yine ertelendi

Hollywood’da koronavirüsün etkisinin sembolü haline gelen filmin 2 Nisan’da gösterime girmesi planlanıyordu. Daniel Craig’in James Bond’u canlandırdığı son ve serinin 25. filmi olan “No Time to Die”ın ekim ayına ertelenmesinin hareketlilik bekleyen sinema salonlarında karmaşa yarattığı gündeme geldi.

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