23.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
James Bond filmi yine ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle gösterimi bir kez daha ertelenen yeni James Bond filmi “No Time to Die”ın yeni gösterim tarihi 8 Ekim 2021 olarak açıklandı.
Hollywood’da koronavirüsün etkisinin sembolü haline gelen filmin 2 Nisan’da gösterime girmesi planlanıyordu. Daniel Craig’in James Bond’u canlandırdığı son ve serinin 25. filmi olan “No Time to Die”ın ekim ayına ertelenmesinin hareketlilik bekleyen sinema salonlarında karmaşa yarattığı gündeme geldi.