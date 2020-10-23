"James Bulger’in Ölümü" raflarda yerini aldı

Denise Fergus, “James Bulger’in Ölümü”nde bir annenin, oğlunun kaçırılmasının ardından başlattığı zorlu hukuk mücadelesi anlatılıyor. Genç kadının 12 Şubat 1993 yılında, The Strand Alışveriş Merkezi’nde cüzdanından para çıkardığı sırada tamamen değişen ve adalet arayan hayatını işleyen kitap, hayatın içinden çıkan kurgusuyla okuyucuları dehşete düşürüyor. Bir annenin örnek yaşam mücadelesini temsil eden kitap, yaşamın saniyeler içindeki değişimini ve bu değişimin yarattığı derin etkileri çok önemli tespitleriyle okuyucuya aktarıyor.

Örnek adalet mücadelesi

The Roman Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşturulan kitap, adalet sistemini yeniden sorgulatıyor. Çocuğu için güzel bir gelecek hayal eden bir annenin henüz çocuğu 2 yaşındayken karşılaştığı olaylar zincirini konu alan kitapta, Denise Fergus’un bir anda değişen hayatında verdiği örnek adalet mücadelesi sürükleyici bir dille anlatılıyor. Otobiyografi, biyografi, gerçek suç kategorilerinde değerlendirilen James Bulger’in Ölümü, Denise Fergus’a İngiliz Vatandaşlık Ödülü’nü kazandırdı.