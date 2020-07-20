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20.07.2020 - 17:08 |

JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması başvuruları başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali, 30’uncu yılında; genç yeteneklere, Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleriyle “jam session” yapma fırsatı sunuyor.

JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması başvuruları başlıyor

Daha önce profesyonel bir müzik kariyeri olmayan, 30 yaşını aşmamış amatör ve yarı profesyonel genç yeteneklere  festivalin bir parçası olma imkanı sunan yarışmaya başvurular; “Nefesliler”, “Vurmalılar”, “Telliler”, “Tuşlular” ve “Vokal”  olmak üzere beş ayrı kategori altında kabul ediliyor.

Yarışmanın ön elemesi için adayların 20 Temmuz – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında; hazırlayacakları demo kaydı, kısa özgeçmiş ve müzik tarzlarını anlatan ön yazı  ile birlikte www.akbankcaz.com/jamzz adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Jüri üyeleri arasında Türk caz sahnesinin önemli temsilcilerinden; Alp Ersönmez, Cem Tuncer, Çağrı Sertel, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, Engin Recepoğulları, Ercüment Orkut, Ferit Odman, İlhan Erşahin, Kağan Yıldız ve Sibel Köse’nin bulunduğu yarışma sonuçları 1 Ekim 2020 Perşembe günü açıklanacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleşen yarışmada; “En İyi Performans”, “En İyi Doğaçlama” ve “En İyi Yorum (vokal)” kategorilerinde dereceye giren yetenekli genç cazcılar, 30. Akbank Caz Festivali kapsamında usta sanatçılarla aynı sahnede yer alma fırsatını yakalamanın yanında Zuhal Müzik'ten hediye çeki ve Zuhal Müzik’in desteğiyle stüdyoda kayıt ödüllerinin de sahibi olacaklar.

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