Jeff Nichols’tan ‘Alien Nation’ uyarlaması

1988 yapımı Graham Baker imzalı filmde James Caan, Mandy Patinkin ve Terence Stamp rol alıyordu. Film, emekli bir polisi merkeze alıyor ve onun uzaylılar araştırmasına odaklanmasını takip ediyordu. Bilimkurgu türüne katkılarıyla tanınan Nichols’ın projesinin takvimi henüz belli değil.