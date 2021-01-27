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27.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Jeff Nichols’tan ‘Alien Nation’ uyarlaması

“Take Shelter” ve “Midnight Special” gibi filmlerle tanınan Jeff Nichols, “Alien Nation” filminden uyarlanan 10 bölümlük bir mini dizinin senaryosunu yazdığını açıkladı.

Jeff Nichols’tan ‘Alien Nation’ uyarlaması

1988 yapımı Graham Baker imzalı filmde James Caan, Mandy Patinkin ve Terence Stamp rol alıyordu. Film, emekli bir polisi merkeze alıyor ve onun uzaylılar araştırmasına odaklanmasını takip ediyordu. Bilimkurgu türüne katkılarıyla tanınan Nichols’ın projesinin takvimi henüz belli değil.

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