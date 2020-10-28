JMW Turner’ın çizimi ilk kez Tate Britain’da

The Guardian’da yer alan habere göre ilk kez sergilenecek eser, “Turner’s Modern World” isimli sergi için National Gallery tarafından Tate Müzesi’ne ödünç verildi. Serginin eş küratörü David Blayney Brown “Ressam eserine son derece düşkündü ve yapıtını satmayı reddediyordu” dedi. Sanatçı eserinde denizde yapılan Trafalgar Muhaberesi’ni tasvir ediyor. Turner’ın 150’den fazla eserinin bir araya geldiği sergi, 7 mart 2021 tarihine kadar görülebilir.