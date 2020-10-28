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28.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

JMW Turner’ın çizimi ilk kez Tate Britain’da

İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner’ın geçen günlerde restorasyonu biten “The Fighting Temeraire” adlı eserinin eskizi, Tate Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

JMW Turner’ın çizimi ilk kez Tate Britain’da

The Guardian’da yer alan habere göre ilk kez sergilenecek eser, “Turner’s Modern World” isimli sergi için National Gallery tarafından Tate Müzesi’ne ödünç verildi. Serginin eş küratörü David Blayney Brown “Ressam eserine son derece düşkündü ve yapıtını satmayı reddediyordu” dedi. Sanatçı eserinde denizde yapılan Trafalgar Muhaberesi’ni tasvir ediyor. Turner’ın 150’den fazla eserinin bir araya geldiği sergi, 7 mart 2021 tarihine kadar görülebilir.

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