John Wick filminin isim babası Reeves

Filmin adının ilk etapta “Scorn” olduğunu belirten Kolstad, “Filminin adının John Wick olmasının yegane sebebi Keanu’nun filmden sürekli John Wick diye bahsetmesiydi” dedi ve şöyle devam etti:

“Pazarlamadakiler ‘Dostum, şimdiden 4-5 milyon dolar değerinde bedava reklam yapmış olduk. Artık filmin adı Scorn değil, John Wick’ dediler. Şimdi adının ‘Scorn’ olduğunu hayal bile edemiyorum.”