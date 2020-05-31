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31.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

John Wick filminin isim babası Reeves

İlk “John Wick”in yanı sıra iki devam filmi “John Wick: Chapter 2” ve “John Wick Chapter 3 Parabellum”un senaryosunu da yazan Derek Kolstad, Comicbook.com’a yaptığı açıklamada Keanu Reeves’in ilk filmin adını sürekli yanlış söylediğini ve bu yüzden de filmin isminin “John Wick” olarak değiştirildiğini ifade etti.

John Wick filminin isim babası Reeves

Filmin adının ilk etapta “Scorn” olduğunu belirten Kolstad, “Filminin adının John Wick olmasının yegane sebebi Keanu’nun filmden sürekli John Wick diye bahsetmesiydi” dedi ve şöyle devam etti:

“Pazarlamadakiler ‘Dostum, şimdiden 4-5 milyon dolar değerinde bedava reklam yapmış olduk. Artık filmin adı Scorn değil, John Wick’ dediler. Şimdi adının ‘Scorn’ olduğunu hayal bile edemiyorum.” 

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