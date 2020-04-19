Johnny Depp ve Jeff Beck’ten ‘Isolation’ şarkısı

Johnny Depp, Intagram hesabından gönderisine “Isolation, Jeff Beck ve benden sizlere sevgiyle gelsin” notunu düştü. Beck ise şarkıyı “İnsanların bu zor zamanlarda yaşadıkları zor günler ve ‘izolasyon’ göz önüne alındığında, hepinize bu duyuruyu yapmaya karar verdik. Kısa süre sonra Johnny ve benden daha çok haber alacaksınız. Ancak o zamana kadar bu Lennon klasiğiyle biraz huzur ve dayanışma bulacağınızı umuyoruz” diyerek takipçileriyle paylaştı.



