JoJo online konserler devam ediyor

JoJo platformuna üye olan kullanıcılar, online konser ve etkinliklerin tadını sevdikleri ve arkadaşlarıyla ‘’yan yana ve bir aradaymış’’ gibi çıkarabilecek. Kullanıcılar; JoJo’nun sunduğu Odalı Bilet kategorisinden alacakları ‘’tek bir bilet’’ ile 5 arkadaşını konser veya etkinliğe telefon numaraları üzerinden davet edebilecek. Böylece sevdikleri ve şarkılarına yüksek sesle eşlik etmek istedikleri sanatçının konserini, kendilerine özel sunulan odada arkadaşlarıyla birlikte izleyebilecek ve sınırsız eğlenceyi gerçek bir konser atmosferinde yaşayabilecekler.

JoJo, ‘’Tutkunu olduğum sanatçıyı rahat koltuğumda, elimde en sevdiğim içeceğimle tek başına izlemek istiyorum.’’ diyenler için ise tekil bilet kategorisini sunuyor.

JoJo Biletleri Biletix’te!

JoJo etkinlik ve konser biletleri, eğlence ile sanat tutkunlarının yıllardır kullandığı Biletix üzerinden tek bir tık ile satın alınabiliyor. Konser başlama saati 21.00