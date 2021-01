JoJo'da Hafta Sonu 90'lar Partisi

Sahip olduğu özellikleri ve sunduğu interaktif ayrıcalıklarla online konserleri “gerçek sahne performansı atmosferinde’’ yaşatabilen JoJo; yenilikçi bir platform olarak eğlence anlayışını yeniden tanımlıyor.

Online ortamlara taşınan müzik ve eğlence hayatının farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde analiz edilerek geliştirildiği JoJo, odalı bilet alanlara sevdikleriyle aynı anda görüntülü konser izleme imkanı sağlıyor.

JoJo’da Müzik Dolu Hafta Sonu

Müzikleriyle özgünlüğünü her zaman koruyan Hedonutopia 8 Ocak Cuma akşamı, yaptığı düetler ve şarkıları ile çok sayıda müziksever tarafından takip edilen isim Emir Can İğrek 9 Ocak Cumartesi akşamı Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından müzikseverler için JoJo’da olacak. 10 Ocak Pazar akşamı geçmişe eğlenceli bir dönüşle Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ömür Gedik ve Ümit Sayın'dan oluşan kadro 80'ler ve 90'lar şarkılarıyla evlere konuk olacak!