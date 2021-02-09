JoJo'da Sevgililer Günü'ne özel Pinhani Konseri

Katılımcılar JoJo’nun odalı bilet kategorisi sayesinde birlikte olmak istediği sevdikleriyle konserin keyfini görüntülü aynı anda yaşayabilecek. Böylece sevdikleri ve şarkılarına yüksek sesle eşlik etmek istedikleri sanatçının konserini, kendilerine özel sunulan odada 5 arkadaşıyla birlikte izleyebilecek ve sınırsız eğlenceyi gerçek bir konser atmosferinde yaşayabilecekler.

Yaptığı her albümde sevenlerini kendine bağlayan ve uzun yıllardır pek çok alanda şarkılarını duyduğumuz başarılı grup Pinhani’nin 14 Şubat akşamı JoJo konserinin biletleri Biletix’te

Konser Başlangıç: 22.00