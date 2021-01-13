JoJo'nun yeni konukları Ozbi ve Yaşlı Amca

JoJo platformuna üye olan kullanıcılar, online konser ve etkinliklerin tadını sevdikleri ve arkadaşlarıyla ‘’yan yana ve bir aradaymış’’ gibi çıkarabilecek.

Kullanıcılar; JoJo’nun sunduğu Odalı Bilet kategorisinden alacakları ‘’tek bir bilet’’ ile 5 arkadaşını konser veya etkinliğe telefon numaraları üzerinden davet edebilecek. Böylece sevdikleri ve şarkılarına yüksek sesle eşlik etmek istedikleri sanatçının konserini, kendilerine özel sunulan odada arkadaşlarıyla birlikte izleyebilecek ve sınırsız eğlenceyi gerçek bir konser atmosferinde yaşayabilecekler.

JoJo, ‘’Tutkunu olduğum sanatçıyı rahat koltuğumda, elimde en sevdiğim içeceğimle tek başına izlemek istiyorum.’’ diyenler için ise tekil bilet kategorisini sunuyor.

Ozbi Hakkında

Ozbi, 14 yaşında giriştiği rap serüvenine büyük başarılara imza atarak devam ediyor. Üniversite yıllarında Anadolu’nun kültürel yapısına dair pek çok şey öğrendi. Öğrendiklerini kendine saklamakla kalmadı, şarkılarına profesyonelce adapte edip dinleyenleriyle paylaştı. Hayatı boyunca müziğe hiç ara vermedi. Evine stüdyo kurarak, müziği evinde kalıcı olarak misafir etti. İnternet üzerinden çalışmalar yaptı ve 2011 yılında Halk Edebiyatı isimli bir albüm fikrini ortaya attı. Oyunculuk deneyimleri de bulunan Ozbi, bu süreçte müziği konusunda hiç durmadan çalışmalara devam etti. Asi adındaki şarkısına çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi görünce Kazulet isimli yeni bir tekli daha çıkardı. 2014 yılında ise Hasan Saltık ile bir araya gelerek Halk Edebiyatı albümü projesini hayata geçirmek üzere Z Müzik ile anlaşma sağladı.

Yaşlı Amca Hakkında

2013 yılında kurulmuş, solist ve ritim gitar Artun Özoğlu, lead gitarist ve back vokal Sarper Sonbay, bas gitarist Hüseyin Tosun'dan oluşan Türk rock grubu. 2013 yılında "Kurtar Beni Meyhane" isimli tekli çalışmalarını Youtube üzerinden yayınladılar. Daha sonra 2015 yılında yayınladıkları "Sabaha Kadar" EP'si ile tüm dijital platformlarda yerini alan grup 2016 yılında "Giderdi Hoşuma", "Ve Ben" ve "İstanbul Beyefendisi" isimli iki tekli çalışması daha yayınladılar. Daha sonra 2017 yılında "Akşamüstü" isimli albümü çıkardılar ve bu albüm ile beraber daha geniş kitlelere erişen grup "Kafam Karışık", "Anla Hain" ve "Götürün Beni" teklileri ile 2018 ve 2019 yılı boyunca yeni çalışmalar yayınlamaya devam ettiler. Son olarak 2020 yılında yayınladıkları grubun kendi ismini taşıyan "Yaşlı Amca" isimli albüm ile sevenlerinin karşısına çıktılar.

Gelecek Hafta JoJo’da

23 Ocak Cumartesi 20:00 No.1

30 Ocak Cumartesi 20:00 Halil Sezai & DAD’H BAND