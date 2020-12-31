Jorge Luis Borges Can Yayınları'nda!

Can Yayınları kırkıncı yılına yaklaşırken yazar transferleriyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Yaşar Kemal’den Orhan Pamuk’a, Gabriel García Márquez’den Albert Camus’ye kadar Türk ve dünya edebiyatının neredeyse tüm büyük yazarları tarihin belli bir bölümünde kırmızı kalpli logoyla yayımlandı veya halen yayımlanmaya devam ediyor.

Son olarak Can Yayınları, Cemal Süreya’nın yayın haklarını geri almış ve klasik beyaz kapaklarıyla yayımlamaya başlamıştı. Şimdi de Güney Amerika ve dünya edebiyatının kült yazarı Jorge Luis Borges, Can Yayınları’nın birbirinden önemli isimlerle dolu yazar listesine katılıyor.

Julio Cortázar , Fernando Pessoa, Umberto Eco, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Patrick Süskind, Salman Rushdie, Cesare Pavese, Milan Kundera, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Yukio Mişima, Nikos Kazancakis, Hermann Hesse, J.M. Coetzee, Albert Camus’nün eserleri Can Yayınları’ndan yayımlanmaya devam ediyor.