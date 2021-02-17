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17.02.2021 - 16:41 |

Jülide Özçelik'ten çevrimiçi konser

Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu çevrimiçi konser serisinde Jülide Özçelik'i ağırlayacak. 21 Şubat 2020 tarihinde saat 15:00'de çevrimiçi yayınlanacak konserde piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Cem Tuncer, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ediz Hafızoğlu, geri vokalde Zümra Lü Oktayoğlu, Jülide Özçelik'in Nefes albümünde yer alan bestelerinden seçmeler seslendirecekler.

Jülide Özçelik'ten çevrimiçi konser

Bugüne dek pek çok konsere, tiyatro oyununa ve festival buluşmasına ev sahipliği yapan Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu, pandemi sürecinde çevrimiçi buluşmalarla faaliyetlerini sürdürüyor. 

Şubat ayında Silüet Salonu'nun sadık izleyicileri Jülide Özçelik'in muhteşem konserini izleme fırsatı bulacaklar. 

Bu konseri 21 Şubat 2021 tarihinde saat 15:00'ten, 1 Mart 2021 saat 00:00 saatine kadar izleyebilirsiniz. Konser ücretsiz ve rezervasyonludur. 

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