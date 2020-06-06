Jüri başkanı Ceylan oldu

Dünyanın en büyük göç temalı film festivali olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın 7 kişilik jürisine ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.

En fazla ödül kazanan film

1995 yılında ilk kısa filmi “Koza” ile Uluslararası Cannes Film Festivali’nde yarışan Ceylan’ın bu projesi Cannes Film Festivali’nde yarışmaya Türkiye’den seçilen ilk kısa filmi oldu. Ardından “Taşra Üçlemesi” olarak anılan “Kasaba” (1997), “Mayıs Sıkıntısı” (1999) ve “Uzak” (2002) filmlerinde yönetmenliğin yanı sıra görüntü yönetimi, ses dizaynı, yapımcılık, kurgu, senaristlik yaptı. Üçlemenin son filmi “Uzak”, Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü alarak Nuri Bilge Ceylan’ı uluslararası alanda tanınan bir isim haline getirdi. Cannes sonrasında yolculuğuna devam eden “Uzak”, 23’ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödül alarak Türk sinemasının en fazla ödül kazanan filmi oldu.

Altın Palmiye’li yönetmen

Daha sonra “İklimler” ve “Üç Maymun” filmlerini çekti. “Üç Maymun” 61. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu. 2011 yılında, yönetmenliğini yaptığı “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmiyle 64. Cannes Film Festivali’nde ikinci kez Jüri Büyük Ödülü’nü ve 2014 yapımı “Kış Uykusu” filmi ile de Cannes Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Palmed’Or (Altın Palmiye) ödülünü kazandı.

Onursal Başkanı, ödüllü oyuncu F. Murray Abram olan Uluslararası Göç Filmleri Festivali 50’den fazla filme ev sahipliği yapacak. Festivalide; En İyi Uzun Metraj Film ödülünü alan yapıma 15 bin euro para ödülü takdim edilecek.

Toplam ödül 26 bin euro

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler ile tecrübelerini paylaşacak. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği; yönetmen ve oyuncuların deneyimlerini aktaracağı özel Masterclass etkinlikleri festivalin en çok beklenen bölümlerinden. Festival boyunca yine alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller düzenlenecek.

Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göç, bir kısmı da dünyanın tarihi yerleri olacak özel sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkânı da olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, canlı olarak yayınlanacak. Göç eden sesler ve enstrümanlar bağlamında ele alınan müzikler karma sanatçı ve enstrümanların eşlik ettiği zengin bir içeriğe sahip olacak.

Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde ödüle değer görülmüş filmler; Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj olmak üzere iki kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda; En İyi Uzun Metraj Film 15 bin euro, En İyi Kısa Metraj Film ile İlham Verici Senaryo 5 bin euro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi- Same Boat adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye 1000 euro ödül verilecek.