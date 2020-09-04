‘Kadın Başı’na 1.6 milyon euro

BBC’de yer alan habere göre, Hollanda’daki müze, Kuzey Brabant eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren Van Gogh’un tablosunun, uzun süredir peşindeydi.



Resmin, Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nde asılı olan ünlü “Patates Yiyenler” tablosu için bir ön çalışma niteliğinde olduğu belirtiliyor. Müzeye göre, köylü bir kadının portresi olan “Kadın Başı”, Van Gogh’un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri. Ünlü ressam, Nuenen’de yaşadığı dönemde, çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerine odaklandı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, Van Gogh, özellikle zorlu çiftlik yaşamını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modellerle ilgileniyordu. Resimdeki bilinmeyen kadın da, ünlü ressamı oldukça etkilemiş. Van Gogh, onu birkaç kez daha çalışmalarında kullanmış. “Kadın Başı” tablosu, 6 Eylül’e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak. Tablo, gelecek yıl mart ayından itibaren Van Gogh’un Brabant’taki yaşamının anlatıldığı bölümde, kalıcı olarak sergilenecek.

“Kadın Başı”, Van Gogh’un, “Neunen’deki Papazın Bahçesi”, “Collse Su Değirmeni”, “Şişeler ve Kabuklu Natürmort” ve “Kazıcı Köylü Kadın” adlı tablolarından sonra Kuzey Brabant Müzesi tarafından satın alınan beşinci yapıtı oldu.



Tartışmalı resim de satıldı



Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi tarafından hiçbir zaman olaylanmayan ancak bazı otoriteler tarafından ressamın 1883-1885 yıllarında gittiği Hollanda’daki Hague School döneminde yaptığı düşünülen “The Wijk Mill”, önceki gün Alman müzayede evi Dechow’un düzenlediği açık artırmada 651 bin 100 dolara satıldı. Artnews’te yer alan habere göre Dechow, tabloyu alan kişinin ismini açıklamadı. Müzayede evi, tabloyu ressamın günümüze ulaşan en eski yağlı boya çalışmalarından biri olarak tanıttı. Eserini “Vincent” olarak imzalayan Van Gogh’un bu eseri “Van Gogh” şeklinde imzaladığı için resim üzerinde tartışmalar uzun yıllardır devam ediyordu.









