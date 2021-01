Kadın yönetmenler bu yıl da sinemaya damga vuracak

Geçen yıl gişede başarılı olan 100 filmden 16’sının kadın yönetmenlerin imzasını taşıması, yıllardır tartışılan sinemada cinsiyet eşitliği adına önemli bir adım olarak nitelendirildi. Bu yıl da kadın yönetmenlerin merakla beklenen filmleri izleyiciyle buluşacak. Bu filmleri The National mercek altına aldı.



Kay Cannon “Cinderella”



ABD’li Kay Cannon, “30 Rock” ve “New Girl”ün senaristlerinden ve 2018 yılında “Blockers” adlı beğenilen komedi filminin yönetmeni. Cannon, yeni projesi “Cinderella”da ünlü hikayeyi müzikal bir romantik komedi olarak yorumluyor. Filmin oyuncu kadrosunda Camila Cabello, Billy Porter, Idina Menzel, James Corden, John Mulaney, Minnie Driver ve Pierce Brosnan bulunuyor.



Jasmila Zbanic “Quo Vadis, Aida?”



Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı yeni filmi “Quo Vadis, Aida?”, Srebrenitsa Katliamı sırasında Birleşmiş Milletler’de çevirmen olarak çalışan bir kadını takip ediyor. Venedik ve Toronto film festivallerinde gösterilen film, eleştirmenlerin beğenisini topladı.



Jane Campion “The Power of the Dog”



Aralarında “The Piano”, “Bright Star”ın da olduğu filmlerin ünlü yönetmeni Jane Campion’ın yeni filmi “The Power of the Dog”, bir aile dramı. Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst’ın paylaştığı filmin yıl sonunda dijital platformlarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Melanie Laurent “The Nightingale”



Fransız oyuncu Melanie Laurent, daha önce kısa filmler ve belgeseller yönetti. Bu yıl uzun metrajlı filmi “The Nigtingale”ı izleyicilerle buluşturacak. Film, 2. Dünya Savaşı’nda geçen bir dram ve başrollerinde Dakota ve Elle Fanning yer alıyor.



Chloe Zhao “Eternals”



“Nomadland”le geçen yılın en iddialı filmlerinden birine imza atan ve Oscar’larda da öne çıkması beklenen Zhao’nun Marvel uyarlaması “Eternals”ı da bu yıl izleyiciyle buluşacak. 200 milyon dolar bütçeli film, Marvel evrenine Zhao’nun imzasını ekleyecek.



Nia DaCosta “Candyman”



2018 yapımı “Little Woods”un yönetmeni Nia DaCosta’nın imzasını taşıyan “Candyman”in fragmanı korku türünün sevenleri arasında heyecan yaratmıştı. Filmin bu yıl izleyiciyle buluşması beklenirken DaCosta, “Captain Marvel 2”nin yönetmeni olarak da açıklandı.



Cate Shortland “Black Widow”



Scarlett Johansson’ın ana karakteri canlandırdığı Marvel uyarlaması, tecrübeli yönetmen Care Shortland’in imzasını taşıyor. “Somersault”, “Lore” ve “Berlin Syndrome”un yönetmeni Shortland, saygın festivallerin gözde yönetmenleri arasında yer alıyor.



Haifaa Al Mansour “The Selection”



Suudi Arabistanlı sinemacı Haifaa Al Mansour’un “Wadjda” 2012 yılında büyük beğeni toplamıştı. Bu çıkışın ardından kariyerine devam eden Al Mansour, yeni filmi “The Selection”da Kiera Cass’in romantik bilimkurgu romanını sinemaya uyarlıyor.



Robin Wright “Land”



Daha önce bir kısa film ve “House of Cards” dizisinin 10 bölümünü yöneten ünlü oyuncu Robin Wright, ilk uzun metrajlı filmi “Land”de başrolü de üstleniyor. Ölümden dönen bir kadının vahşi doğada yeniden yaşama tutunmasını konu alan film, bu ay Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapacak.