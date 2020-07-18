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18.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kadın yönetmenler İstanbul’da buluşuyor

Altı yıldır ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede eylül ayında gerçekleştiren Directed By Women’ın Türkiye organizasyonu olan Directed By Women Turkey / Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali’nin ikincisi 10-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Kadın yönetmenler İstanbul’da buluşuyor

Festivalde uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, Directed By Women Turkey adıyla İstanbul’da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde buluşacak. Gösterimlerde salgın tedbirleri dikkate alınacak. Festivalde her dil, din ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği yaklaşık 40 film gösterilecek. Filmler ulusal, uluslararası, animasyon ve genç bakış kategorilerinde yarışacak ve her kategoriden bir filme en iyi film ödülü verilecek. Festivale 1 Ağustos 2020’ye kadar FilmFreeway üzerinden başvurulabilir.

 

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