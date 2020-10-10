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10.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kandinsky’nin eseri satışa çıkarılıyor

Alman Bankası, koleksiyonuna yeni eserler eklemek için önümüzdeki üç yıl içinde koleksiyonundan yaklaşık 200 eseri satmayı planladığını duyurdu.

Kandinsky’nin eseri satışa çıkarılıyor

The Art Newspaper’da yer alan habere göre eserlerin satışları, Londra ve Paris’teki Christie’s Müzaye Evi ve Münih’teki Ketterer Kunst Müzayede Evi’nde düzenlenecek. Bankanın ilk satışı ise 22 Ekim’de Paris’teki Christie’s Müzayede Evi’nde gerçekleşecek. Bankanın sanat departmanını yöneten Friedhelm Hütte, 10 milyon euro elde edilmesi beklenen ilk satışta Rus ressam Vasili Kandinsky’nin Bauhaus döneminden kalma “Gloomy Ascent”i ve Egon Schiele’nin “Liegendes Madchen mit roter Bluse” tablosu öne çıkan eserler arasında gösterdi. Hütte’ye göre aralık ayında ise Münih’teki Ketterer Kunst Müzayede Evi’nde 50 eser daha satışa çıkacak. 

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