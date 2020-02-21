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21.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kar-wai’nin filmine korona ertelemesi

“Chungking Express”, “In the Mood for Love” ve “2046”ın aralarında olduğu filmlerin yönetmeni Wong Kar-wai’nin, geçen mart ayında duyurduğu “Blossoms” Çin’de başlayıp bütün dünyaya yayılan korona virüs sebebiyle askıya alındı.

Kar-wai’nin filmine korona ertelemesi

Son olarak 2013 yılında vizyona giren “The Grandmaster” ile seyirci karşısına çıkan yönetmenin açıklamaları sinemaseverleri heyecanlandırmıştı. Wong Kar-wai’nin “In the Mood for Love” ve “2046” ile tematik bağı olduğunu açıkladığı “Blossoms”, dört senelik uzun bir senaryo çalışmasının ardından hayata geçmeye çok yaklaşmıştı. Jin Yucheng’in 2012 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlanacak “Blossoms”, Çin Kültür Devrimi’nin son dönemlerine denk gelen 60’lı yıllardan başlayıp 90’lı yılların sonuna kadar Şanghay’da yaşayan üç insanın hikâyesine odaklanıyor. İki farklı zaman diliminde Şanghay’da yaşayanların gündelik hayatlarını anlatacak film, şehrin iki farklı yüzünü ve dönemini anlatması açısından bir belgesel atmosferi de oluşturuyor.

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