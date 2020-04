Karanlık günlere çiçek katan hareket: #MuseumBouquet

Salgın nedeniyle kapalı olan müzelerden bu karanlık döneme biraz olsun renk katan bir adım daha geldi. #MuseumBouquet adlı bu hareketle, dünyanın dört bir yanındaki müzeler birbirlerine sanat tarihinin en güzel çiçeklerini yolluyor.



Son zamanlarda Twitter’da müzeler arası bir trend halini alan #MuseumMomentofZen (müze zen anı) akımı ortaya çıkmıştı. Bu etiket altında müzeler ve sanat kurumları en güzel parçalarını Twitter’da paylaşarak hem birbirlerine hem de sanat tutkunlarına moral vermeye çalışıyordu. Birkaç gün önce ise müzeler #MuseumBouquet (müze buketi) etiketi altında buluşmaya başladı. Hatta bu etiket Twitter sınırlarını aşarak Instagram’da da kendini göstermeye başladı.



Her şey, New York Tarih Derneği ile Hirshhorn Müzesi ve Heykel Bahçesi’nin diğer büyük sanat kurumlarına sanal buketler göndermesiyle başladı. İlk çiçekleri alan kurum Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi ve Renwick Gallery oldu. Aldıkları çiçek, New York Tarih Derneği tarafından gönderilen ABD’li ressam Martin Johnson Heade’e ait bir baharda çiçek açmış elma dalı tablosuydu. Tabloya şu mesaj eklenmişti: “Amerikan ressam Martin Johnson Heade’in bu elma çiçekleri ile gününüzü aydınlatmak istedik.”

Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi bu akıma hızlı bir şekilde katıldı ve Akron Sanat Müzesi’ne H. Lyman Saÿen’den bir çiçek tablosu gönderdi. Kısa bir süre içinde aralarında Metropolitan Sanat Müzesi, Guggenheim, Cooper Hewitt gibi en ünlü kurumların da bulunduğu 350’den fazla müze bu akıma dahil oldu.