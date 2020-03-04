Karaoğlan efsanesinin yaratıcısıydı

Çizgi roman tarihimizin en önemli figürlerinden biri olan “Karaoğlan”ın yaratıcısı çizer Suat Yalaz 88 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi. 1960 yılında Akşam gazetesinde tefrika etmeye başladığı ve ardından uzun yıllar Milliyet gazetesinde sürdürdüğü ‘Karaoğlan’ın maceraları dergi ve kitap formatında da çizgi roman severlerle buluştu.

1932 yılında, Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde dünyaya gelen Yalaz, ailesinin devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu birçok şehirde geçirdi. Yalaz’ın ilk karikatürü henüz 16 yaşındayken Erciyes Postası gazetesinde yayımlandı.

Kahramanı dünya tanıdı

Öğrencilik yıllarında günlük gazete ve haftalık mizah dergilerinde yeni akım karikatüristlerinden biri olarak dikkati çekti. Akşam’da 1960’da yazıp çizmeye başladığı “Karaoğlan”ın büyük ilgiyle karşılanması ona hem basında yayıncılık hem de sinema alanında yapımcılık ve yönetmenlik kapısını açtı. Kendi firması adına sekiz film, Yeşilçam’da da tarihi macera filmleri çektikten sonra 1971 yılında gittiği Fransa’da “Karaoğlan”ı 7 yıl boyunca yayımlattı. Fransızca olarak “Kebir” ve “Changor” adıyla çıkan “Karaoğlan” daha çok Cezayir, Fas ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinde rağbet gördü. Bu arada Paris’e yerleşen ve Türkiye ile bağlantısını hiç kesmeyen sanatçı, hem Avrupa’nın en ünlü yayınevleriyle hem de Türkiye’nin en büyük gazeteleriyle çalışmalarını sürdürdü. 2000’li yıllarda “Karaoğlan” Lâl Kitap tarafından 57 kitaplık bir seriyle okurla buluştu.

PTT Genel Müdürlüğü 2006’da “Karaoğlan” adına 4 dizilik pul koleksiyonu bastı. Böylece Cemal Nadir Güler’in “Amcabey”i ile Turhan Selçuk’un “Abdülcanbaz”ından sonra ‘Karaoğlan’ da pul üstüne taşındı ve Yalaz devlet tarafından onurlandırılan üçüncü çizgi roman sanatçısı unvanını aldı.

Toplumun tüm kesimi sevdi

Usta çizer Suat Yalaz’ın ‘Asya kaplanı’ “Karaoğlan” çok geçmeden sinemada da kendine sağlam bir yer edindi. Kartal Tibet’in hayat verdiği “Karaoğlan” sinemada da tozu dumana kattı. “Karaoğlan”ın 50’nci yaşında Milliyet’e bir röportaj veren Yalaz, “Her filmcinin gönlünde bir Karaoğlan çekmek yatar” demişti. Yalaz, karakterinin bu kadar çok sevilmesini ise şu sözlerle anlatmıştı: “Milliyetçi bir milletiz, ‘Karaoğlan’ da bu milliyetçiliğin en güzel sembollerinden biri. Bir de her yaştan, her kesimden insana hitap ediyor. Paşalar, bakanlar, başbakanlar okur. Solcular da okur, sağcılar da... Entelektüeller de okur, öğrenciler de... Ben Tarkan ya da Malkoçoğlu okuyan bir bakan duymadım hayatımda. Ama Karaoğlan’ı hepsi okur. İdeal bir Türk kahramanıdır. Hikâyelerde erotizm vardır ama bunun bir limiti de vardır. Onun için herkes okur. Fransızlar çizgi roman konusunda çok müşkülpesenttirler ama Karaoğlan orada da yedi sene boyunca yayımlanmıştır. Bir de Karaoğlan’ın özelliği şudur; maceraları çok değişik yerlerde geçer. Çin duvarları, Tibet yaylası, Anadolu, Bizans... Zorro sadece Mexico City’de geçer, Robin Hood sadece Sherwood ormanlarında...”

Cenaze töreni bugün

Suat Yalaz’ın yeğeni Cüneyt Yalaz’ın yaptığı açıklamaya göre usta çizerin cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Milliyet’e uzun yıllar çizdi

“Karaoğlan” çizgi serisi 20 Temmuz 1969’da Akşam gazetesinden Milliyet’e transfer oldu ve gazetemizin 4’üncü sayfasında okurla buluştu. ‘Karaoğlan’, kavgaları, aşkları ve soluk kesici maceralarını uzun yıllar Milliyet’te sürdürdü.

Karaoğlan’ın Milliyet’te yayımlanmaya başlandığı gün, Amerikalı astronotlar Armstrong, Collins ve Aldrin de, ‘Kendileri için küçük, insanlık için dev bir adım’ atarak, Ay’a ilk kez ayak basmıştı. Gazete her iki haberi birinci sayfasından duyurmuştu.

Birçok filme imza attı

“Karaoğlan” ile tüm Türkiye’nin unutamadığı bir karakteri ortaya çıkaran usta çizer Suat Yalaz, sinemaya da uyarlanan “Son Osmanlı: Yandım Ali”nin de yaratıcısıydı. Yalaz’ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden birkaçı şöyle:

“Son Osmanlı Yandım Ali”, “Altay’dan Gelen Yiğit / Karaoğlan”, “Camoka’nın İntikamı”, “Baybora’nın Oğlu”, “Bizanslı Zorba”, “Karaoğlan Yeşil Ejder”, “Şeytan Kafesi”, “Camoka’nın Dönüşü”, “Karaoğlan Şeyh’ın Kızı”, “Cengiz Han’in Hazineleri”, “Altay’dan Gelen Yiğit / Karaoğlan”, “Şeytan Kafesi”, “Karaoğlan’ın Kardeşi Sargan...”