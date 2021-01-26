Kardeşi Füruzan Yolyapan, Orhan Veli'yi anlatıyor

Gazeteci Seray Şahinler’in kaleme aldığı Ağabeyim Orhan Veli, 97 yaşındaki Füruzan Yolyapan’ın anıları eşliğinde şairin ailesi ve dostlarıyla ilişkilerine, kitaplarına, aşklarına, yaşam mücadelesine ve bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

Ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine karşın bugün dizeleri en çok bilinen şairlerden Orhan Veli. “Yüz karası değil kömür karası”, “İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı”, “Veli’nin oğluyum tarifsiz kederler içinde”, herkesin kendi ruhundan parçalar bulduğu dizelerden sadece birkaçı... Peki çoğumuzun geleneksel kalıpları kıran “aykırı şair” yönüyle tanıdığı Orhan Veli, günlük yaşamında nasıl biriydi? Şiirlerini nasıl yazıyordu? Ailesi ve dostlarıyla ilişkileri nasıldı? Sevdiği, âşık olduğu kadınlar kimlerdi? Öldüğü gün neler yaşandı? Kanık ailesi haberi nasıl aldı ve tepkileri nasıl oldu? Tüm bu soruların yanıtları Ağabeyim Orhan Veli kitabında…

Orhan Veli’nin “Fırfırım” diye hitap ettiği kız kardeşi Füruzan Yolyapan, ağabeyiyle ilgili anılarını gazeteci Seray Şahinler’e anlattı. Şahinler, hayatı boyunca ağabeyine kardeşlikten öte yoldaşlık, dostluk, sırdaşlık etmiş 97 yaşındaki Yolyapan’ın tanıklığıyla okuru benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Ağabeyim Orhan Veli isimli kitabıyla Şahinler, usta şairin ilk şiirlerine, bilinmeyen meraklarına, yazar ve şairlerle olan atışmalarına, maddi sıkıntılara rağmen büyük bir dirençle hayata tutunduğu “yalnız” zamanlarına dair ilgi çekici bir Orhan Veli portresi sunuyor.