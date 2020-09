Karikatürist Cobb’a veda

Variety’de yer alan habere göre Cobb’un ailesi basına verdiği açıklamada sanatçının doğum gününde hayatını kaybettiğini duyurdu. Cobb, “Alien”, “Star Wars”, “Back to The Future”, “E.T”nin de yer aldığı birçk sinemanın klasikleşen serilerinde kullanılan film objelerini tasarlamıştı. Cobb’un en popüler tasarımlarından biri de “Back to The Future” için tasarladığı zaman yolculuğu yapan DeLorean’dı.