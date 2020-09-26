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26.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Karikatürist Cobb’a veda

Amerikalı film tasarımcısı ve karikatürist Ron Cobb, önceki gün 83 yaşında Avustralya’nın Sidney kentinde hayata veda etti.

Karikatürist Cobb’a veda

Variety’de yer alan habere göre Cobb’un ailesi basına verdiği açıklamada sanatçının doğum gününde hayatını kaybettiğini duyurdu. Cobb, “Alien”, “Star Wars”, “Back to The Future”, “E.T”nin de yer aldığı birçk sinemanın klasikleşen serilerinde kullanılan film objelerini tasarlamıştı. Cobb’un en popüler tasarımlarından biri de “Back to The Future” için tasarladığı zaman yolculuğu yapan DeLorean’dı. 

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