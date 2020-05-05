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05.05.2020 - 12:36 |

Karsu'dan online konser

Yapı Kredi bomontiada World Akustik Konserleri’nde bu hafta, yaptığı özgün müzikle genç yaşta uluslararası üne kavuşan “Karsu” 9 Mayıs Cumartesi akşam IG canlı yayınında.

Karsu'dan online konser

Dinleyicilerini bir yandan coştururken, bir yandan da sakin ve duygusal şarkılarıyla melankolik bir atmosfere taşıyan Karsu, hem yaptığı coverlar hem de Türkçe ve İngilizce bestelediği şarkılarla beğeni kazanıyor. Kendini, keşfettiği yeni tınılar ile sürekli geliştiren şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı  Karsu, Yapı Kredi World sponsorluğunda 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında canlı yayında olacak.

 

Tarih:   9 Mayıs 2020, Cumartesi

Saat:    21:00

Adres:  IG @yapikredibomontiada

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