Karsu'dan online konser

Dinleyicilerini bir yandan coştururken, bir yandan da sakin ve duygusal şarkılarıyla melankolik bir atmosfere taşıyan Karsu, hem yaptığı coverlar hem de Türkçe ve İngilizce bestelediği şarkılarla beğeni kazanıyor. Kendini, keşfettiği yeni tınılar ile sürekli geliştiren şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu, Yapı Kredi World sponsorluğunda 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında canlı yayında olacak.

Tarih: 9 Mayıs 2020, Cumartesi

Saat: 21:00

Adres: IG @yapikredibomontiada