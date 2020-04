"Kayseri Mutfağı" kitabı dünyanın en iyisi seçildi

Dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması "Gourmand Cookbook Awards"ta yerel mutfaklar kategorisinde Türk şef Yunus Emre Akkor'un “Kayseri Mutfağı" kitabı Dünyanın En İyisi (Best in the World 2020) seçildi.

Çin ve Fransa'da yapılacak ödül törenlerinin Corona Virüs salgını nedeniyle 2021’e ertelendiğini üzülerek bildiren yarışma başkanı Edouard Cointreau, salgından kaynaklanan tedbirler sona erdiğinde yapılacak olan etkinliği bildireceğini iletti.

Şef Yunus Emre Akkor, "Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı" adlı kitabıyla yemek kitaplarının "Nobel"i sayılan "Gourmand Cook Book Awards Best in the World 2020" yi kazanarak Kayseri Mutfağına ve Kayseri'ye uluslararası alanda büyük bir prestij kazandırmıştır.

Ramazan Çakmakcı'nın editörlüğünde hazırlanan kitap, Kayseri Mutfağının, M.Ö. 4000'li yıllara kadar geri gittiğini ve Hititlere kadar uzanan bir mutfak kültürünün bugünün Kayseri mutfağında halen yaşamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Aynı zamanda, Türk mutfağının büyüklüğünün ve tarihsel derinliğinin bir ispatı olan bu ödül, geleneksel ve yerel olan lezzetlerin korunmasının ve mutfağın bağlamının doğru kavranarak bu bağlamdan ayrılmamanın önemini de genç aşçılara önemli bir ders olarak ortaya koymaktadır.

Kayseri Mutfağı bu kitap ile, dünyada binlerce yıldır kesintisiz yaşayan çok az sayıdaki yerel mutfakların arasında yer aldığını ortaya koymuş bulunmaktadır.

Kayseri mutfağının geleneksel yemeklerinin özgün tariflerinin kayıt altına alındığı ve tarihsel derinliğinin açığa çıkarıldığı bu kitap, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim 2019'da yayınlanmıştı.